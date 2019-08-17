【教育界遊行】南非人在港任英語老師　認同港人訴求　仍感港安全

教協今（17日）舉辦教育界遊行，大會稱有2.2萬人參與，警方則稱有8,300人出席。黑衣身影中，記者發現有外國人參與，細問下原來是在香港小學教英語的一名南非人，他支持港人爭取五大訴求，惟不太認同激進抗爭手法。被問到受近期事件影響，會否有離開香港的想法，他直言不會，並指仍感到住在香港是安全。

教協發起「守護下一代，為良知發聲」教育界遊行，先在遮打花園集會，然後步行前往禮賓府。（林若勤攝）

支持透過和平方式爭取五大訴求

不願拍照、自南非的Wilson在4年前來港，稱因想體驗生活，現時在一所小學任職英語老師，他今日參與遊行，是因為希望表達對香港人及教育界的支持。

對於近來香港發生的事，他感到十分難過，他支持港人爭取應得之事，包括五大訴求，但認為應盡量透過和平方式爭取。被問到當政府不回應時，港人應如何爭取，他也承認不知可如何做。

被問到受近期事件影響，會否有離開香港的想法，他直言不會，「No, I love Hong Kong（不，我愛香港）」。他仍感到住在香港是安全，當離開住所時不會感到害怕，認為香港是個極好的地方。

育有一個1歲多的女兒的馮先生今在禮賓府外苦口婆心地向數名警察作出勸喻，歷時約10分。（鄭翠碧攝）

育有一個1歲多的女兒的馮先生今在禮賓府外，向數名警察作出勸喻，歷時約10分鐘，內容希望他們「唔好再錯落去」，「香港警察唔應該對住市民連抬頭都唔敢啊！」他指香港警察聲譽本十分良好，但現時警察走到街上，大部分市民對警察的態度、眼光都十分差，令他很痛心。

他說，參加今次遊行，是希望表達港人的訴求，包括爭取「應有的香港警察」。他認為不少警察在處理示威活動時，有做得不好及做錯的地方，如721西鐵元朗站白衣人襲擊事件和811在不應發射催淚彈的地方發射，「好多警察唔只傷害前線示威者，更傷害香港市民的心。」