【教育界遊行】中學教師落淚：見到青年受傷害好肉痛

反對修改《逃犯條例》風波持續，教協今日（17日）舉辦教育界遊行，記者向一名中學通識科老師了解她參與遊行的原因時，她一開口便已落淚，感觸非常，她在冷靜後說，欣賞青年守護自己的自由，但對他們受傷害，又受到政府不公義對待，直言「好肉痛」。 也有中學老師支持學生在開學後罷課，又稱希望令學生知道老師與他們同行，有同一樣的訴求，感到十分慚愧，「我哋呢個年紀可能有顧慮，但佢哋顧慮嘅就只係香港未來，而唔係而家擁有嘅嘢。」

教協今日舉辦教育界遊行，雖然滂沱大雨，但出席者企滿整個遮打花園。（林若勤攝）

不願透露姓名的一名中學通識科老師受訪時，第一句話未說完就已落淚，她冷靜後指，政府回應不盡不實、警方暴力清場都令她十分憤怒，對於學生受傷及被捕感到痛心，「欣賞青年守護自己的自由，但他們受傷害，又受到政府不公義的處理、不平等審判，好肉痛。」她的丈夫補充，參加遊行是希望表達對年輕人的支持及認同，反映政府對青年的傷害。

這位中學老師已教書10年，因政府指責出來遊行的市民是「暴徒」，她希望以專業界別人士的身份，讓政府明白市民的訴求和正視市民聲音。作為通識科老師，她不擔心開學後有教學壓力，「要堅持持平，正反去看同一件事，而唔係用藍色、黃色咁單一方面去講。」她會鋪排雙方的看法，讓學生自行思考及判斷。

她今天一家四口出席遊行，包括一對8歲及6歲的子女，她說由於警方近來就遊行批出不反對通知書，遊行機會被收窄，難得有一個合法遊行，都希望令下一代可親身參與，了解社會的聲音，「如果單看新聞，或聽長輩說話，可能會影響他們價值觀。」

大學講師施先生就認為，香港本有良好法治體制，但逐漸被壓迫， 學生上街是因為看不到在香港有將來。（鄭翠碧攝）

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數學科老師吳小姐就指，老師是學生的生命導師，今次參與遊行，希望告訴學生，老師也有同一個訴求，「咩嘢係啱咩係唔啱，學生都分得出，老師唔係更加應該企出嚟，去作為學生嘅同行咩？」

對於學生被捕，她感到痛心，「佢哋有啲得13歲，都願意走出嚟，就係為咗社會，甚至承擔後果。」她又坦言，作為老師亦感到慚愧，「我哋呢個年紀可能有顧慮，但佢哋顧慮嘅就只係香港嘅未來，而唔係而家擁有嘅嘢。」她支持中學生罷課，因證明事態嚴重，罷課是合適途徑去表達意見，「反而表達畀老師同校長聽佢哋嘅訴求。」

大學講師施先生就認為，香港本有良好法治體制，但逐漸被壓迫， 學生上街是因為看不到在香港有將來，「我成日覺得我哋呢一代欠左佢哋。」他心痛學生冒生命危險出來示威，亦對學生被捕，仿如把前途貢獻給香港而感到心痛。他呼籲政府不要敷衍回應，又希望告訴學生，「繼續帶着希望走下去。」