【逃犯條例】學界籌備罷課　林鄭月娥聽取楊潤雄準備開學工作

距離9月2日開學尚有半個月，中學生反修例關注組、青年反修例關注組及香港眾志日前組辦「中學生罷課籌備平台」，呼籲學生罷課，並暫定以每周一罷課的形式作無限期罷課。 教育局表示，特首林鄭月娥今（17日）聽取局長楊潤雄匯報教育局為新學年的準備工作，包括教育界如何處理外間團體的罷課呼籲。政務司司長張建宗、教育局常任秘書長楊何蓓茵及教育局副局長蔡若蓮亦有出席會議。

有學生組織正籌備9月開學後罷課。（資料圖片）

教育局表示，局長楊潤雄於會上提及，近日陸續與辦學團體、學校議會、校長會及各教育團體等代表會面交流，了解學校關注的事宜和意見，並提供適切支援和指引，為開學做準備。

同時，林鄭月娥及張建宗亦了解教育局、學校和辦學團體就9月初開學憂慮或出現交通問題，且着重應如何帶動學生回歸學習規律、處理外間團體的罷課呼籲等工作。

教育局局長楊潤雄今日向林鄭月娥匯報教育局近日與教育界會面的工作。（資料圖片）

教育局：校園不是表達政治訴求場地

局方表示，政府及教育界同工相信，學校是學生學習的地方，應保持平和、有序的校園環境及氣氛，不應作為表達政治訴求的場地，令未成年的學生無辜被捲入政治漩渦。面對近月社會事件，同學的情緒或朋輩關係或受影響，教育局相信老師可按需要與專業人士協作，為學生提供適當輔導。

同時又指，新學年快將開始，希望校園能回歸平靜，學校正常運作，學生免受干擾。至於面對開學日出現的交通問題，教育局將聯同有關政府部門，密切監察上學日的交通及公共運輸服務情況，並與學校保持緊密聯繫。