【逃犯條例】與年輕法律學生會面　鄭若驊網誌間接提修例風波

律政司司長鄭若驊自修例風波以來備受批評，被指推銷不力，民望創21.6分的歷任司長新低。她自3星期前會見記者後，就未有與傳媒會面，今日（15日）則發表網誌，提及早前與年輕法律學生會面，但內容多為學生參與內地法律專業實習計劃，間接提及與年輕的法律學生會面是律政司配合政府施政新風格的第一步，強調會「繼續帶來新的安排，讓政府更能掌握民情，政策利民便民」。

鄭若驊今發表網誌，提及早前與年輕法律學生會面，但內容多為學生參與內地法律專業實習計劃，間接提及與年輕的法律學生會面是律政司配合政府施政新風格的第一步，強調會「繼續帶來新的安排，讓政府更能掌握民情，政策利民便民」。（律政司網頁）

鄭若驊由6月底開始發表網誌，今次是其第6篇網誌。她自7月中發表的3篇網誌，均未有提及逃犯條例風波，直至今日的網誌，才間接提及爭議。

她的網誌以「多交流 多溝通」為題，表明政府十分重視與年輕人溝通，了解他們的想法，指早前透過國際青年法律交流聯會的安排，跟一班法律學生「度過了一個愉快的下午」。她指這班學生參加了香港青年內地法律專業實習計劃，剛剛在上海或北京的律師事務所、商業機構和仲裁機構完成一個多月的實習，在聚會中分享了實習時的所見所聞，也表示內地實習的經驗擴闊了其視野，讓他們得悉內地在法律、經濟及民情等各方面的現況和發展。她認為這些寶貴的經驗，有助將來學生在執業過程中與內地或外國的法律界人士和企業的合作，明白必須將目光放遠，多留心國家和世界的發展，以開放態度接觸人和事，才能夠自我增值。

鄭若驊表示，今次聚會還安排了一些私人執業的大律師、事務律師，以及政府律師，與學生們分享不同法律範疇的工作經驗，讓他們可以為日後事業發展做好準備，該些律師也鼓勵學生們多點「走出去」，體驗不同法律制度的同時，亦可以擔當香港宣傳大使的角色，多些介紹香港的法律制度和優勢。她希望學生在學習之餘，也把握機會讓其他人多些了解香港。

她又稱和其同事在過去的一個多月，已經與不同的法律團體和法律及爭議解決服務的專業人士見面，聆聽了他們對現時社會的看法，同時就特首林鄭月娥新一份《施政報告》徵詢意見。她指會繼續與法律及爭議解決服務界別的人士會晤，希望可以集思廣益，讓政府制訂切合市民需要的政策措施。

最後鄭若驊重申，與年輕的法律學生會面是律政司配合政府施政新風格的第一步，承諾自己與律政司的同事會繼續帶來新的安排，讓政府更能掌握民情，政策利民便民。