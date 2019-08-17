【818集會】民陣以「流水式」疏導人潮　籲參與者堅守和理非

民陣明天在維園舉辦集會，促請政府回應反修例人士的五大訴求。民陣召集人岑子杰預料，屆時集會人數眾多， 大會將聯同民主派人士以「流水式」的方式疏導人潮，呼籲集會市民堅守「和理非」及保持冷靜，又促請警方要配合封路，避免出現混亂。

民陣召集人岑子杰預料，屆時集會人數眾多， 大會將聯同民主派人士以「流水式」的方式疏導人潮。（李偉欣攝）

民陣明日發起主題為「煞停警黑暴力 落實五大訴求」遊行，原建議由維園遊行至中環遮打道，並於終點集會，惟警方僅向民陣發出在維園集會的「不反對通知書」，禁止遊行及在遮打道的集會。

民陣召集人岑子杰估計，明天出席集會的人數眾多，對警方僅允許在維園舉行集會感到不理解，批評警方對如何疏導人潮避而不答。他說，擔心集會市民未必可以從銅鑼灣及天后港鐵站離開，屆時將會以流水式方式疏導人潮，即當進入維園的人數爆滿時，民主派議員及前議員就會帶領場內的市民從金鐘、灣仔及中環等方向離開。

副召集人陳皓桓表示，當維園人群逼爆後，警方便會封路，包括英皇道、高士威道等。他呼籲市民逼爆維園後，更多的人就逼爆維園附近的路段，以表達訴求，又希望警方明天可以積極配合主辦單位封路，強調他們絕對有責任做好協調工作 。 陳又說，雖然維園以外的道路沒有申請不反對通知書，但他指出，市民排隊進入或離開維園的範圍不會構成犯法。

公民黨主席梁家傑就批評，林鄭政府動用社團黑幫勢力維穩只會觸怒更多香港人 ，讓港人感覺強烈的不公義，而警方就以利用行政手段向和平集會施壓，指出後果是政權要負全責，呼籲市民參與集會表達訴求。（李偉欣攝）

民主黨主席胡志偉表示，明天是和平非暴力的集會，希望市民和民主派盡一切努力達致這個目標，向政府施展一個最大的壓力。公民黨主席梁家傑就批評，林鄭政府動用社團黑幫勢力維穩只會觸怒更多香港人 ，讓港人感覺強烈的不公義，而警方就以利用行政手段向和平集會施壓，指出後果是政權要負全責，呼籲市民參與集會表達訴求。