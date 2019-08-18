國泰調查員工「致香港人書」　重申譴責挑戰「一國兩制」暴力行為

國泰航空近日捲入反修例的政治風波，行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培日前（16日）辭職。有聲稱一群國泰員工昨日（17日）發公開信，指國家機器全方位針對航空公司進行政治打壓，令高層「被辭職」。國泰今日（18日）發聲明回應指表示「暫時無法證實此事是否與國泰員工有關」，正就事件展開調查，又重申堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方，譴責一切挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。

國泰航空宣布接受行政總裁何杲（左二）辭任，及盧家培（左三）辭任顧客及商務總裁職務。（資料圖片）

對事件高度重視

有聲稱一群國泰員工昨日（17日）發表公開信，其中表示「國家機器開始全方位針對航空公司進行政治打壓；假借飛行安全迫令公司解僱支持抗爭者的員工、利用白色恐怖來摧毁言論自由、不擇手段令公司表態及高層『被辭職』。」

國泰今日（18日）發表聲明回應，表示留意到網上關於「國泰航空員工致香港人書」的傳聞，國泰表示暫時無法證實此事是否與國泰員工有關，但對事件高度重視，正對此事展開調查。

國泰今日（18日）發聲明回應指表示「暫時無法証實此事是否與國泰員工有關」，正就事件展開調查，又重申堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方，譴責一切挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。（資料圖片）

聲明又指，國泰早前已經向內地及香港公眾及主要媒體表達了公司的立場，「國泰航空植根香港超過七十年。我們以香港為家，與香港一起成長，並致力推動香港未來發展」。

國泰表示「對近期發生在香港的暴力和破壞活動深表憂慮。堅決支持香港特區政府、行政長官和香港警方在止暴制亂、恢復法律秩序所做出的不懈努力。我們（國泰）譴責一切挑戰「一國兩制」原則和《基本法》權威的非法活動和暴力行為。法治是香港經濟繁榮和人民安居樂業的基石。我們（國泰）務必立即行動起來，反對暴力，恢復安寧，維護香港的繁榮穩定」。

聲明最後重申，國泰是一家全球航空公司，時刻保障顧客和員工的安全，為其首要任務。國泰遵守香港民航處以及國泰航班飛往及飛越所有國家及地區的相關法規，並會完全遵守中國民用航空局的安全指示。