國泰CEO何杲辭職向員工發信：中國是最重要市場　公司陷嚴峻時刻

國泰航空近日捲入反修例的政治風波，繼遭內地民航局發出重大航空安全風險警示，其後再解僱兩名機師，其中一名涉被控暴動罪；今日（16日）國泰宣布管理高層人事變動，行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培辭任，職務分別由港機行政總裁鄧健榮及香港快運行政總裁林紹波接任，並在下周一（19日）生效。 何杲向員工發出內部電郵，提及國泰過去數周承受巨大壓力，包括其品牌及聲譽，加上中國是最重要的市場，對國泰而言是「嚴峻及關鍵時刻」。作為領導團隊最高級成員，他及盧家培必須為此負責。惟事後再次檢視，他認為管理層能以不同方式處理。

剛辭任的國泰行政總裁何杲向員工發內部信，表示國泰過去過周承受巨大壓力，形容是「嚴峻及關鍵時刻」。（資料圖片）

何杲續指，現時應採取果斷行動重建持分者對國泰的信心，且保證乘客安全是國泰的首要任務。同時，經營環境已出現變化，國泰將面對不同的新挑戰，而繼任的鄧健榮及林紹波擁有豐富航空經驗，將能帶領國泰團隊繼續前進。

他又相信，國泰即將展開新的一頁，且提及國泰過去經歷了許多危機，仍能倖存且茁壯成長，是因為他們能迅速適應，並在關鍵時刻作出改變。

國泰航空宣布接受行政總裁何杲（左二）辭任，及盧家培（左三）辭任顧客及商務總裁職務。（資料圖片）

他最後提到，相信香港及國泰集團會有一個美好的未來，國泰要繼續提供與眾不同的客戶體驗，並在信末感謝國泰每一位員工的奉獻及支持，期望在新管理團隊的帶領下，保持一貫的專業態度，確保國泰能抓住未來。