【逃犯條例】David Webb﹕國泰兩高層離任　對公司帶來莫大損害

國泰航空（0293）因有員工參與示威活動，而遭到中央政府批評。公司在昨日宣布，行政總裁何杲及顧客及商務總裁職務盧家培已辭任，並分別由港機行政總裁鄧健榮及香港快運行政總裁林紹波接替，有關安排會下周一（19日）生效。有「股壇長毛」之稱的資深投資者David Webb於網誌《Webb-site》內，批評國泰有關做法等同向北京叩頭，又指出這種安排對國泰帶來更大打擊。

David Webb指出國泰以航空安全問題，而作出上述的人事變動，看來等同向北京叩頭；又指出香港有多間公私營機構，均有員工參與示威時，均超出獲當局批准的時間及區域，反問是否所有的機構行政總裁均要辭職？

為何中央政府在此敏感時刻，威脅太古（0019）及國泰作出此等犧牲？

對於國泰指出，近日發生的事件已對公司聲譽及品牌帶來壓力。David Webb則認為，昨日作出的妥協，對公司帶來的衝擊更堪。

國泰昨日宣布行政總裁何杲，及商務總裁職務盧家培已辭任。（視覺中國）

民航局向國泰安全風險警示

政府提出「逃犯條例」修訂，引起逾兩個月反修訂運動，期間發生多宗流血事件。國泰員工亦有參與抗議及示威。其後內地民航局發出重大安全風險警示，要求國泰採取相關措施以符合要求，包括所有參與及支持非法遊行示威﹑暴力衝擊的人員，須立即停止他們執行飛往內地航班，或執行內地航空運輸活動的所有職務。

作為母公司的太古，主席施銘倫在北向與民航局官員會晤後，民航局綜合司副司長顧曉紅指出，國泰按時報送飛往內地及飛往內地領空的機組人員身份信息，經審核，有關信息符合警示要求。