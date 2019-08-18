【818集會】示威者鐳射筆照射政總警員　警持盾及催淚水劑戒備

修訂《逃犯條例》的風波持續數月，民陣原本計劃於今日（18日）發起從維多利亞公園出發，遊行至中環遮打花園，惟警方最終僅就民陣於維園舉行集會發出不反對通知書。 下午示威者在泛民議員帶領下離開維園，向中環遮打道方向前行。有示威者傍晚途經金鐘夏慤道天橋時，使用鐳射筆照向添華道水馬後的警察；十多名警察穿上防暴裝備，部分手持圓盾，隨後登上一架旅遊巴士；惟至下午6時半他們持長盾、圓盾以及催淚水劑離開旅遊巴士。

有示威者在經過夏慤道天橋時，使用鐳射燈，以藍色、綠色的強光照向添華道大型水馬後的十多名警察；水馬後的警察未有進行勸諭，並正穿上防暴裝備，有部分人手持圓盾。其後這些警察登上一輛旅遊車，及後他們手持長盾、圓盾以及催淚水劑下車。

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下午2時左右，前往維多利亞公園示威的市民人數眾多，部分人士不得不站出軒尼詩道車路，記利佐治街，人潮難以前進。下午3時左右，隊頭在由工黨前立法會議員李卓人、民主黨創黨主席李柱銘、民主派立法會議員區諾軒、街工立法會議員梁耀忠等帶領下離開維園，向中環遮打道前進。下午4時25分左右，部分集會人士開始湧出告士打道西行線，其後不斷有人群加入。