【818集會】警方fb遭洗版　大批網民言撐警隊：港獨不滅征戰不止

《逃犯條例》修訂引發示威風波持續逾兩個月，民陣今日（18日）在維園發起集會，並以「流水式集會」引導市民到中環一帶解散，黑衣市民佔據多條行車線。警方曾兩度在Facebook貼文，表示有大批參與者離開集會場地，佔用天后至西環一帶的多條主要幹道，呼籲駕駛者避免前往該區。 貼文一出，隨即引起網民熱烈回應，四小時內累積留言逾4000個，但大部分留言只寫上「愛香港、挺阿Sir、愛祖國」，更有不少網民聲稱是「帝吧出征」，又留下大量「I LOVE CHINA」、「我愛中國、我愛香港」等貼圖，瘋狂洗版。

警方fb疑被內地網軍組織「帝吧」瘋狂洗版。（香港警察fb截圖）

警方今日在民陣集會開始後，先後在其Facebook專頁貼文，表示參與集會人士已佔用天后至西環一帶的多條主要幹道，呼籲駕駛者避免前往該區，並留意最新交通情況。

有關貼文引起網民瘋狂留言，留言疑似大部分來自內地網軍組織「帝吧」，內容千篇一律是支持祖國及香港警察，例如用簡體字寫「愛香港、挺阿Sir、愛祖國、帝吧出征寸草不生」、「我支持香港警察，你們敢打我嗎？」、「港獨不滅、征戰不止」、「警察叔叔嚴懲暴徒，還香港特區一個安穩」等，小部分批評香港警察的留言幾乎被撐警留言淹沒，約一分鐘可出現超過20個留言，洗版威力不容小覷。

昨晚一個貼文已有5萬個留言，洗版威力不容小覷。（香港警察fb截圖）

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這些撐警洗版式留言昨日（17日）開始不斷在香港警察Facebook專頁出現。在昨日的六則貼文中，截至今晚8時半留言數目直逼近8萬個，昨晚留言數目急劇上升，晚上7時的一則貼文留言數目更達5萬，留言多是簡體字及紅底貼圖。