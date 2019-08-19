【逃犯條例】專業測量師聯署批政府漠視民意　須有官員問責下台

反《逃犯條例》修訂示威浪潮持續兩個月，政府仍未正面回應民間的五大訴求。有近500名專業測量師今（19日）在報章刊登聯署聲明，批評政府至今漠視民意，激起民憤，導致其後發生連串衝突事件，令本港陷入困局，同時讓大眾對香港整體的經濟前景失去信心。專業測量師要求政府回應六項訴求，包括對修例事件上表現不稱職的官員，須問責下台。

475名專業測量師今（19日）在報章刊登聯署聲明，要求政府正面回應民間訴求。（量心思政Facebook圖片）

475名本港專業測量師以《一群不同專業的測量師對當前香港困境之聯署聲明》 在明報以全版廣告形式刊登，包括建築測量、產業測量、土地測量及工料測量四大範疇。聲明指，自政府年初推動修訂《逃犯條例》，引起社會爭議，即使有200萬人遊行，政府仍漠視民意，激起民憤，亦加劇其後的連串衝突事件，令本港陷入困局，及大眾對整體經濟前景失去信心。

聲明又批評，過去兩個月政府只懂陳腔濫調，未有提出實質修補方案，呼籲政府盡早以政治方式解決政治問題，檢討及正面回應民意，用實際行動修補社會撕裂，令香港重回安穩。業界又要求政府回應五大訴求，包括撤回修訂草案、成立獨立調查委員會、檢討警方濫權問題、撤回暴動定性及落實雙普選，亦要求在修例事件上表現不稱職的官員，必須問責下台，以重挽民心。