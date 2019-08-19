【逃犯條例】胡應湘登廣告向港獨、「暴動者」說不　向警隊致敬

合和主席胡應湘今天（19日）在報章刊登全版廣告，稱嚴正向「港獨」及「暴動者」說「不」，又向「維護法治者」，特別是香港警隊致敬。他在聲明指出，縱容暴力、有法不依，香港必定走向衰落，民不聊生，到時後悔莫及。

胡應湘指香港是中國完整領土一部分。（資料圖片／盧翊銘攝）

胡應湘以「第三代香港居民」名義在報章刊登全版聲明，先指出香港是中國完整領土一部分，自秦朝大將趙佗在嶺南（今兩廣及香港）自立為南越王，後歸順漢朝劉邦，二千多年來香港一直是中國的領土。他又指，「一國兩制」是香港之本、法治是香港的基石。

胡應湘又表示，維護社會公義、安定的責任是靠一套完善法律，由司法系統執行，警察是在法律賦予權力下去維持社會治安和秩序。胡指過去數周，香港在「任意騷亂」的情況下，香港警察仍以克制及以專業水平去努力地維護社會治安及秩序，做法有目共睹，呼籲港人比較其他城市的警察對示威者的手法，如巴黎，羅馬，美國密蘇里州佛格森等。

他表示深信香港的檢控官、法官等專業司法人員，訓練有素的警察團隊，毫無疑問會本著香港一貫優良傳統，按照法律條文，不偏不倚地執行他們應做維護香港法治和秩序的工作。

他在文末嚴正向「港獨」及「暴動者」說「不」，又向「維護法治者」，特別是香港警隊致敬，並重申縱容暴力、有法不依，香港必定走向衰落，民不聊生，到時後悔莫及。