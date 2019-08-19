中年漢認趁妻出走非禮6歲女　女兒稱：遭父「好肉酸」那處碰私處

中年漢認與妻吵架，待其妻「離家出走」回內地時，多次與僅6歲女兒同床而睡，並乘機非禮。女兒事後向班主任投訴，稱遭父親「好肉酸嗰度」觸碰私處，老師事後發現女童其實早已向母親及祖母訴。事件最後報警。中年漢今（19日）在區域法院承認一項非禮罪，求情時認其行為可恥，應要受到責罵。法官先索取其背景、精神及心理報告，把件押後至9月12日判刑。

45歲被告在區域法院承認趁妻出走時，非禮年僅6歲的女兒。(資料圖片)

現年45歲的被告，承認一項非禮罪，指他在2017年9月1日至2018年4月23日期間某日在家中睡房非禮當時6歲的親生女兒X。

趁妻出走與6歲女同睡一床

案情指，女童X事發時6歲，就讀幼稚園高班，其母親是內地人，於2016年3月移居到港，惟1年後X母與被告起爭執，母親便遷回內地，後來又返港，但每當與被告爭執後便會返回內地。當X母親不在港時，被告會與X同睡一床。

事主亦曾向母親及祖母投訴

控罪所指的期間內，被告與X同睡一床時，被告拉下X的內褲，用下體戳X的私處，再把手放在X的頸背，並前後搖擺。X去年4月23日向班主任投訴被告用「好肉酸嗰度」及手觸碰她的私處，班主任放學後與X的祖母交談，發現X亦曾向祖母投訴，於是報警。

被告裸睡與女兒同床

X在錄影會面時指，被告當晚用下體戳了她私處4至7次，力度頗大，雖她穿著上衣及內褲，但被告全裸。X母親後來向警方表示X早於2018年2月中已向她投訴遭被告摸私處。

被告求情稱非太嚴重已獲家人原諒

辯方求情指，被告除事主外，另有一名19歲兒子，但兒子腦內有星型腫瘤，壓著其腦內神經致他失明。辯方指，雖然承認被告行為可恥、應要受到責罵，亦知判監無可避免，但望法庭考慮到猥褻程度並非太嚴重，且已獲家人原諒。

案件編號：DCCC127/2019