失業率微升至2.9%　羅致光：消費市道持續偏軟、貿易往來減少

根據政府統計處今（19日）發表的勞動人口統計數字顯示，本港今年5月至7月期間，失業率錄得2.9%，較此前上升1個百分點，打破過去15期，即約一年半不變的紀錄，其中餐飲業有相對明顯變動；就業不足率則保持不變，維持於1.0%的水平。 勞工及福利局局長羅致光表示，失業率微升，或因消費市道持續偏軟，及貿易往來減少所致，但大部份行業人力供求保持大致穩定，亦屬低水平，但經濟在未來數月料會繼續疲弱，本地勞工市場將無可避免面對更大壓力，港府將會密切留意勞工市場情況。

勞工及福利局局長羅致光（資料圖片）

統計處數據顯示，相對今年4至6月的2.8%，最新失業率上升1個百分點，各行業的失業率變動不一，其中餐飲服務活動業有相對明顯的上升。各行業的就業不足率亦變動不一，但幅度大致輕微。

羅致光表示，在維持不變一年多後，經季節性調整的失業率微升0.1個百分點至2.9%，仍屬於低水平。同期，就業不足率維持於1.0%。他續指，大部分行業的人力供求情況保持大致穩定。然而，由於消費市道持續偏軟，零售、住宿及膳食服務業合計的失業率較上一個期間為高。此外，在貿易往來減少下，進出口貿易業面對的壓力增加，其失業率自年初起大致上升。