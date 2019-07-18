失業率連續第15期維持2.8%　羅致光：大部分行業情況保持穩定

政府統計處今日（18日）發表的最新勞動人口統計數字，今年4月至6月經季節性調整的失業率為2.8%，已是第15期維持不變；就業不足率亦保持不變，維持於1.0%的水平。 勞工及福利局局長羅致光稱，建造業內的地基及上蓋工程的失業率在最近的3個月期間下跌，但大部分行業的失業情況大致保持穩定。

羅致光稱，建造業內的地基及上蓋工程的失業率雖然在最近的三個月期間下跌，但在過往一年間趨升，相信與一些大型基建項目竣工有關。（資料圖片/鄭子峰攝）

據政府統計處今（18日）公布的最新勞動人口統計數字，今年4月至6月經季節性調整的失業率為2.8%，已是第15期維持在相同水平。今年3月至5月的總就業人數為3,869,100人，至今年4月至6月的3,870,700人，增加約1,600人。同期的總勞動人口亦由3,983,300人上升至3,985,000人，增加約1,700人。就業不足率就保持不變，維持於1.0%的水平。

建造業地基及上蓋工程失業率有明顯下跌

數據中又顯示，各行業的失業率變動不一，其中建造業內的地基及上蓋工程有相對明顯的下跌，而住宿服務業則有相對明顯的上升。勞工及福利局局長羅致光解釋，相信是與一些大型基建項目竣工有關。而隨着貿易往來減弱，進出口貿易業的失業率亦較一年前明顯上升。

在大型招聘會方面，勞工處將於7月23日及24日在沙田大會堂舉行沙田招聘會，屆時將有超過50個僱主參與。而勞工處，亦將於8月15日和16日在深水埗西九龍中心舉行西九龍招聘會。