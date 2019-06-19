失業率連續第14期維持2.8%　羅致光：勞工市場短期內料維持穩定

本港失業率繼續保持平穩。政府統計處今日（19日）公布2019年3月至5月，經季節性調整的失業率為2.8%，連續第14期維持同等水平。就業不足率則維持於1.0%的水平。 勞工及福利局局長羅致光指，按年比較，建造業內的地基及上蓋工程的失業率錄得明顯升幅，相信與一些大型基建項目竣工有關。

勞工及福利局局長羅致光表示，勞工市場短期內料維持穩定。（資料圖片）

政府統計處數據顯示，總就業人數由2019年2月至4月的3,865,000人，上升至2019年3月至5月的3,869,100人，增加約4,100人。同期的總勞動人口亦由3,977,300人上升至3,983,200人，增加約5,900人。

另外，失業人數（不經季節性調整）由2019年2月至4月的112,300人上升至2019年3月至5月的114,100人，增加約1,800人。同期的就業不足人數亦由38,000人上升至39,200人，增加約1,200人。

勞工及福利局局長羅致光指，勞工市場短期內料會維持大致穩定。然而，鑑於經濟面對各種外圍不利因素，政府會保持警覺，密切留意有關情況。

勞工處將支援應屆中學畢業生搵工

勞工處於2019年5至8月期間，推出特備支援項目「就業創前路」，協助應屆中學畢業生尋找合適工作；亦會舉辦多個大型及地區性招聘會，可即場參加面試。而處方亦已設立專題網頁（www.jobs.gov.hk/careerletsgo），提供有關特備支援項目的活動及其他就業市場資訊，包括臚列適合具中學學歷人士申請的職位空缺，供應屆畢業生申請。

油塘及沙田大型招聘會將提供逾2,500個空缺

勞工處亦將於6月20日和21日在油塘社區會堂舉行「東九龍招聘會」，屆時約有50個僱主參與，提供超過2,500個來自不同行業的職位空缺。勞工處亦將於7月23日和24日在沙田大會堂舉行「沙田招聘會」，屆時將有超過50個僱主參與。