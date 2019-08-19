【818集會】和平收場證明市民理性　呂志和：修例風波或有轉機

民陣昨日於維園舉辦「流水式集會」，主辦單位指有170萬市民冒住風雨參與集會，警方則估計在不反對通知書所列明的集會地點，同一時間內出席的最高峰人數為12.8萬人，整日示威大致和平，是修訂逃犯條例風波開始後，第一個警方沒有使用催淚彈驅散的周末。 嘉華國際主席呂志和在出席呂志和獎記者會後，接受《香港01》專訪，談及昨日的集會活動最終和平收場，他指，證明香港人仍然是理性的，修例風波或有轉機。

嘉華國際主席呂志和接受《香港01》專訪時表示，昨日(8月18日)的集會活動最終和平收場，證明香港人仍然是理性的，修例風波或有轉機。（盧翊銘攝）

談及修訂《逃犯條例》風波，呂志和表示，昨日的集會活動最終和平收場，證明香港人仍然是理性的，修例風波或有轉機，如同天氣一樣由風雨轉為「風和日麗」。

經濟上落屬正常事 相信樓市一定會恢復正常

針對財政司司長陳茂波，周日(18日) 在網誌形容，現時香港經濟環境有如「掛上三號風球」，呂志和表示，經濟上落正常事，他相信香港是一塊「福地」；樓市亦如此，儘管難估計，但一定會恢復正常。

對於而過往數月的動亂，令所有人心裡都不舒服，他呼籲政府和市民都要和諧相處、互助互諒。呂志和並形容局勢如同今日天氣一般，轉為風和日麗，他自己都很開心。