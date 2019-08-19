【逃犯條例】呂志和：暴力無益處影響經濟　各界要互助互諒

政府修訂《逃犯條例》引連串示威，各大發展商和地產商近日亦相繼登報發表聲明重申立場。嘉華集團主席呂志和今（19日）出席「呂志和獎—世界文明獎」得獎者新聞發佈會時提到，以暴力方式表達訴求並無益處，做法會影響本港經濟。他冀各界能「互助互諒」，理性地「坐喺度大家傾」解決問題的方法，又強調香港的經濟繁榮，需要老、中、少共同合力。

呂志和表示，大家以「暴力、暴亂」方式表達訴求並無益處，反之會影響香港經濟，冀各界能互助互諒。（盧翊銘攝）

呂志和表示，以「暴力、暴亂」方式表達訴求並無益處，反之會影響香港經濟。他又認為，在今次事件中警方已「盡哂力」。他評價昨日（18日）民陣舉辦的集會十分和平，深層次而言希望各界能理性「坐喺度大家傾實際情況」，並將香港重新「搞得更好」，又強調香港的經濟繁榮需要老、中、少共同合力。

呂志和強調香港的經濟繁榮需要老、中、少共同合力。（盧翊銘攝）

被問到現時香港的亂局是否政府一手造成，呂志和認為說法不恰當，他提到香港由從前的小漁村發展至今天的世界大都會，政府在各方面也做得不錯，又指香港國際地位相當高，期望港人珍惜得來不易的繁榮穩定。對於政府是否要為今次事件負上責任，他表示，做得好與壞，每個人均有責任，又形容現時是遇到少少挫折，但相信大家互助互諒一定能成功解決問題。