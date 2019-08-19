【呂志和獎】敦煌女兒樊錦詩護莫高窟半世紀　助文物避過度開發

「呂志和獎—世界文明獎」2019年度三位獲獎者今日（19日）正式公布，今屆分別由有「敦煌女兒」之稱的樊錦詩獲得「正能量獎」，國際非牟利組織大自然保護協會獲得「持續發展獎」，來自美國的生物化學家珍妮花·杜德納博士獲得「人類福祉獎」。三位獲獎者將10月3日到訪香港，出席「呂志和獎」頒獎典禮。

呂志和（圖中）表示，成立「呂志和獎—世界文明獎」旨在鼓勵於「持續發展」、「人類福祉」和「正能量」三大目標作出貢獻的機構或人士，表揚為人類文明作出恆久卓越貢獻的人士或團體。（盧翊銘攝）

呂志和表示，成立「呂志和獎—世界文明獎」旨在鼓勵於「持續發展」、「人類福祉」和「正能量」三大目標作出貢獻的機構或人士，表揚為人類文明作出恆久卓越貢獻的人士或團體。他指，今年特意取消關注領域，務求吸引更多獎項提名，讓獎項所宣傳的價值觀在更廣大的範圍發揮影響力。

「敦煌女兒」：自己只是做一些應該做的事

有「敦煌女兒」之稱、從事敦煌莫高窟保育工作的樊錦詩獲得「正能量獎」，她自25歲起憑著對敦煌的熱愛，毅然服從學校的分配，離鄉別井到千里之外的敦煌工作，至今已56年。她的工作提高大眾對敦煌莫高窟的文化和歷史認識。呂志和指，當地不但資匱乏，還要面對環境和天氣的挑戰，認為樊錦詩畢生的奉獻和求索精神，任何時代都是是正能量的代表。

樊錦詩推動的「數字敦煌」計劃利用現代電子科技，重新以數碼方式呈現莫高窟的壁畫，為文化保育工作立下新的標準，好讓敦煌莫高窟避免因過度旅遊開發而受到破壞，更令世人可超越時間和地域界限。樊錦詩指，多年來的努力是為了保育莫高窟的文化、藝術和歷史寶庫，認為自己只是做一些應該做的事，稱自己會繼續努力保育工作。

獎項推薦委員會主席劉遵義教授（圖左）指，今屆「呂志和獎—世界文明獎」設新措施，被提名的團體或人士有效提名期將長達5年，期望提名和得到鼓勵的人數會越來越多。（盧翊銘攝）

大自然保護協會保護5,000萬公頃土地 獲「持續發展獎」

榮獲「持續發展獎」的大自然保護協會持續與橫跨六大州的72個國家合作，成員超過400位科學家及100萬位會員。協會通過頂尖的科學及創新科技，以及突破性的合作安排與措施，致力在保育工作中取得長遠成果，保育所有生命賴以生存的土地和水域。現已成功保護了5,000萬公頓土地、8,000公里的河流以發4億英畝的珊瑚礁和海水。

團體重點保領中包括在全球成立超過30個水源基金，提供資源協助，保護上游的土地及下游的水用戶；同時研發先進的圖像識別軟件FishFace，促進太平洋地區可持續漁業發展。另外，團體更於香港教育了400多名來自77所學校的本地學生，建立教育網絡以提高香港環境教學的能力，並協助學生設計超過45個保護項目。呂志和表示，團體致力提倡的「自然資本」的概念，令各國政府及企業明白在進行城市發展時，也要投資在保養環保資源上，令世界得以持續發展。

今日（19日）正式公布「呂志和獎—世界文明獎」2019年度三位獲獎者，三位獲獎者將10月3日到訪香港，出席「呂志和獎」頒獎典禮。 （盧翊銘攝）

「人類福祉獎」得主研發革命性基因編輯技術 助治療或預防遺傳病

革命性基因編輯技術 CRISPR-Cas9 的共同發明者、美國生物化學家珍妮花·杜德納博士（Dr. Jennifer A. Doudna）獲頒發「人類福祉獎」。其研發的技術可在動物和植物細胞中添加，去除甚至改變遺傳物質，是世界上影響最深遠的發現之一。 CRISPR-Cas9 可用作治療或預防遺傳病，包括鐮刀型紅血球病、癌症、心臟病、愛滋病等，亦可幫助研發更能抵抗氣候變化及具有更高營養價值的農作物。

呂志和指，欣賞杜德納博士深明「水能載舟，亦能覆舟」的道理，在履行科學家的使名、努力追求科研突破的同時，不遺餘力地呼籲同業恪守科學道德標準，務求在科技運用及道德倫理上取得平衡，長遠為人類帶來福祉。

有效提名期將長達5年

獎項推薦委員會主席劉遵義教授指，今屆「呂志和獎—世界文明獎」設新措施，被提名的團體或人士有效提名期將長達5年，期望提名和得到鼓勵的人數會越來越多。下屆提名期將於9月展開，提名不論種族、宗教或國藉及團體成立地點。