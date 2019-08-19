科大五千萬設立創業基金　支持教職員學生舊生初創企業

科大今日（19日）設立「香港科技大學創業基金」，支持科大教職員，學生及校友初創企業、促進知識轉移及推廣創業精神。基金將有機會，透過合資格的夥伴進行共同投資，並為科大初創企業帶來配對資金，並為初創企業發展提供的專業指導。

科大設立創業基金，助科大成員初創企業。 （資料圖片）

香港科技大學今日（19日）設立「香港科技大學創業基金」，為科大教職員，學生及校友的初創企業提供支持，同時亦期望推廣校內創業精神、促進知識轉移，為社會及經濟帶來正面影響。

科大最初會為未來五年向基金注資五千萬港元；用以支持創業與創新科技的捐款，也可投入到此基金。獲選的公司可獲投資金額最多2百萬港元，支持研發、業務及市場拓展方面等活動，具創新技術及或商業模式的初創企業會獲優先考慮。

科大校董會副主席兼校董會轄下知識轉移委員會主席查逸超教授表示，雖然近年為初創企業提供的融資渠道有所增加，但是處於早期發展階段的公司，仍難以籌集足夠資金。財政支持不但影響初創企業的存活，有時更決定一個出色的概念能否成為改善生活的現實方案，希望基金可以提供多一個平台，培育有潛力的公司及人才，為香港的創新科技發展作出貢獻。

基金亦有機會為科大初創企業帶來配對資金

基金除透過與合資格的夥伴進行共同投資，亦可擔任領投的角色。共同投資夥伴可以是機構性創投基金或是家族管理之基金，將有機會為科大初創企業帶來配對資金，以提升基金成效，更可於盡職調查和篩選方面的專業知識，為初創企業發展提供的專業指導。

申請公司須成立不多於五年，而一定比例的股份須由科大成員例如教職員、學生及或校友持有。基金的投資及撤資決策由科大協理副校長（知識轉移）吳恩柏教授帶領的投資小組委員會負責。