兩警涉對六旬翁私刑　急症室醫生驚訝：CCTV影住　無預期警打病人

兩名警員涉於6月時，於北區醫院急症室「紊亂病人休息室」（下稱獨立病房）對一名62歲醉酒男子動「私刑」，事件引起全城哄動。《香港01》向公立醫院急症室醫生了解，據悉一般而言獨立病房設閉路電視，急症室的護士站設有屏幕可供觀察病房情況，但倘遇到有其他病人需要急救，護士便會離開護士站，「未必每分鐘睇實（閉路電視）」。而醫護人員亦不會預期警方會毆打病人，「話晒有CCTV(閉路電視)影住都敢打，我哋有少少驚訝。」

民主黨今日召開記者會，公開涉事長者被打經過的閉路電視。（張浩維攝）

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北區醫院發言人證實，該名62歲男病人在6月25日由警員押送下到本院急症室求醫。由於病人當時情緒不穩及表現激動，並影響到急症室其他病人，醫護人員轉送病人到「紊亂病人休息室」接受治療及觀察，期間繼續由警員看守，醫護人員定時到休息室監察其狀況，並無發現異常情況。病人於翌日（6月26日）上午九時多轉往觀察病房繼續接受治療，至當日下午五時多出院。

不過，北區醫院發言人沒有透露醫護人員相隔多久才入房觀察該病人情況，又指病人在留院期間沒有向院方投訴，而協助病人的議員辦事處亦指沒有需要報警。

北區醫院有兩個「紊亂病人休息室」裝CCTV

熟悉北區醫院急症室運作的醫生透露，該院急症室有兩個「紊亂病人休息室」，均有閉路電視監察，急症室護士站有設監察屏幕，可以觀察病人在該休息室的情況。而醫護會視乎病人狀況而決定隔多久到休息室監察。

另一名公院急症室醫生表示，有醉酒、濫藥等導致精神紊亂或難以受控的病人，會被安排在急症室的獨立病房，該病人會被綁在病床上。醫護人員一般會相隔一小時巡房一次，最低限度都會兩小時巡房一次。該獨立病房設有軟墊，防止病人撞牆等傷害自己，並設有一至兩個閉路電視鏡頭監察。

林卓廷（左二）聯同病人家屬舉行記者會，公開警方涉嫌虐打長者的片段。（張浩維攝）

該醫生指急症室護士站的醫護人員可透過閉路電視監察病房內的情況，不過倘若有人向護士求助、要急救等，「姑娘行開咗唔出奇，佢唔會每分鐘睇住CCTV。而凌晨時間，醫護當值人員都會較少。

唔會expect警察會咁做

該醫生又說，醫護人員若認為該病人有可能逃走及傷害他人，而護士沒空監察情況，或會安排保安「坐定定」監察病人，但如警察在場則未必安排保安，「措施係防止病人逃走，而唔係防佢畀人打，諗都冇諗過。」該醫生又稱，「一般唔會expect(預期)警察會咁做，話晒CCTV影住都敢打，我哋有少少驚訝。」