六旬老翁醫院內疑遭警員私刑　警方：兩名涉事警員被捕

民主黨今（20日）公開一段軍裝警察在醫院內向一名62歲長者使用私刑的片段，片段中長者被兩名軍裝警員多次拳打下體、掌摑臉部、甚至被警棍戳下體及肛門等。 警方早前表明高度關注事件，並已將案件交由新界南總區重案組跟進調查。在警方發出聲明後，消息指兩名涉事警員已被捕。 警察公共關係科總警司謝振中在4時許的記者會上主動表示，由於事態嚴重，新界南總區重案組今日展開調查，已拘捕兩名涉案警員，循意圖造成身體嚴重傷害而傷人罪調查。

民主黨今日（20日）開記招，公開六旬老翁在醫院內被警員動用私刑的片段。（張浩維攝）

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北區醫院影片見遭警棍戳下體及肛門

民主黨今日聯同事主鍾先生的兒子開記招，稱在6月25日晚上11時左右在上水醉酒與人爭執，其後被指襲警被捕，並被送到北區醫院急症室。據北區醫院所指，由於病人當時情緒不穩及表現激動，並影響到急症室其他病人，醫護人員轉送病人到「紊亂病人休息室」接受治療及觀察，期間由警員看守。

而記招上的片段可見，鍾先生在「紊亂病人休息室」中被兩名佩戴手套的軍裝警員連番拳打下體、摑臉、用沾上排泄物的衣物掩蓋口鼻、拗手、用電筒近距離閃爍照射眼睛，甚至被警棍戳下體及肛門。

警方在今日下午發稿表示高度關注事件，已將案件交由新界南總區重案組，沿刑事方向跟進調查。據了解，兩名涉事警員被捕。