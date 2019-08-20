兩警員涉醫院「私刑」襲擊醉翁被捕　警：今才知悉有閉路電視片段

民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）揭發，指一名62歲姓鍾的醉酒翁於6月26日涉襲警被捕後，在北區醫院內遭警員虐待。警方在例行記者會上表示高度關注案件，警察公共關係科總警司謝振中承認，警方於6月底收到事主兒子投訴，由於事態嚴重，已將案件交由新界南總區重案組，沿刑事方向跟進調查，於今日下午3時以涉襲擊致身體傷害罪拘捕兩名警員，並需停職。經追問下，警方承認，直至今日才知悉及看到有閉路電視片段。

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警察公共關係科總警司謝振中證實，已拘捕兩名涉北區醫院「私刑」襲擊醉翁的警員。（余俊亮攝）

CCTV曝光前 無向涉事警錄口供

謝振中指，事主兒子於6月底到灣仔投訴警察課投訴，初步資料顯示是要調查，包括事主本身牽涉一宗刑事案，投訴課並有了解醫院當晚當值記錄，但指分別4次嘗試接觸投訴人及其父但不果，承認期間無向涉事警員錄取口供，今日是首次看到林卓廷公開的錄像。他解釋，警方不知道該類病房會有隱蔽閉路電視鏡頭。

謝振中指，有關片段是非常重要證據，已即交由重案組調查，於今日下午3時許拘捕兩名警員，涉襲擊致身體傷害罪，並按警隊程序停職處理。他指，警隊絕不姑息知法犯法，會不偏私執法，已將案件交由新界南總區重案組，並以涉襲擊致身體傷害罪拘捕兩名警員。