【逃犯條例】林鄭主動提出構建對話平台　「有心人」所指何人?

特首林鄭月娥今早(20日)出席行會前見記者，提出馬上構建對話平台，以互相諒解、尊重的態度尋找出路，本星期內會先邀請提出過建構不同形式對話平台的「有心人」聆聽意見。她未有明言「有心人」所指何人，僅表示只要「翻查新聞報道會知道有這些人。」事實上有關建議亦不算新鮮事，林鄭月娥早於7月初提及，願意於沒有前設下，與大學生代表公開對話，並樂見由民間主導成立一個開放平等的公眾對話平台。 《香港01》翻查過去近兩個月的各大媒體公開報導，行政會議成員林正財、三間大學校長、由政府設立的兒童事務委員會以及民建聯都曾向公開提出有關建議。民建聯上周四（15日）與特首林鄭月娥會面提供來年施政報告建議，當中重點提及建議政府建立不同溝通平台，推動團隊落區，例如局長及政治助理直接落區會見市民，與不同持份者溝通。

林鄭月娥六月中宣布暫緩修例後，行政會議成員林正財曾公開表示行會內有比較多的聲音討論如何盡快建立一些溝通的平台，以令到社會上不同的界別和議題都可以提出來，一同向前看。

7月1日發生示威者衝擊立法會事件後，全港各大專院校校長紛紛表態，中文大學校長段崇智建議從速成立「具建設性及認受性的對話平台」，連結政府及涵蓋不同年齡、階層和政見的社會人士；浸會大學校長錢大康提倡成立青年對話大平台；教育大學校長張仁良表示各界應合力建設公開對話平台，共商對策。另外，香港科技大學、理工大學、嶺南大學均替樂意協助促成特首與學生代表對話。

及至警民衝突不斷升級，兒童事務委員會內17名非官方委員在7月30日向特首林鄭月娥發出聯署信，促請她成立大眾期望的獨立調查委員會，同時建構溝通平台。

民建聯主席李慧琼在7月曾經建議，由特首帶頭和社會各界建立溝通平台。上周民建聯向林鄭月娥提交過百項建議，當中亦有重提相關建議，希望局長、副局長和政治助理以不同形式落區聽民意。政府可利用網絡與青年保持溝通，增設更多元、更暢通的對話溝通平台。

黃梓謙倡對話須有官員出席 傳媒直播

兒童事務委委員會及平機會委員黃梓謙回應《香港01》查詢時表示，認為上星期日的「和理非」集會無人被捕和受傷，是今次政治風波的重要契機。政府與民間應好好珍惜這段冷靜期，盡快展開對話，緩和局勢。他認為可由民間公信力高，而且政治背景較淡的社會人士領導平台，但平台成員組成需要跨專業界別，跨不同年齡，跨政見人士。

黃梓謙認為，所有大平台的對話必須有政府官員出席，傳媒直播，公開透明。對話主題可包括對今次風波的意見及對各種社會問題的看法，義務祕書處將每次的收集意見紀錄及歸納，讓政府在限時內具體回應。參與者須簽訂參與協議，過程中互相尊重地表達意見，而非衝擊出席的官員。

就他個人而言，特區政府暫時沒有聯絡他，但他過去兩星期已積極聯絡不同專業背景及階層的人士，凝聚願意對話的人。他更安排兩次小型對話聚會，與超過數十位跨專業界別，跨不同年齡，跨政見人士，為解決社會現況籌謀出路。