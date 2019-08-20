六旬醉翁疑遭兩警員動私刑　北區醫院：病人無向醫護人員投訴

民主黨立法會議員林卓廷今日（20日）揭露一段閉路電視片段，顯示62歲的醉酒翁涉襲警被捕後，在北區醫院內遭軍裝警拳打下體、掌摑面部、以衣物掩蓋口鼻，以及用警棍拍打下體等。 北區醫院發言人表示，6月27日曾接獲議員查詢，指有病人在留院期間曾遭警方不恰當對待；惟該病人在留院期間並無向醫護人員及院方提出任何投訴。院方會配合警方有關調查工作。

林卓廷指出，軍裝警員連環使用私刑虐打，根據《刑事罪行（酷刑）條例》，最高刑罰可判處終身監禁。（張浩維攝）

民主黨立法會議員林卓廷今日召開記者會，指62歲上水居民鍾先生於6月26日凌晨，在該區醉酒與人爭執，其後涉襲警被捕。鍾先生送往北區醫院的獨立病房後，先後遭兩名戴上手套的警員拳打下體、掌摑面部，甚至遭以警棍拍打下體等，他根據個人私隱條例、向醫管局索取的當晚醫院內閉路電視片段，整段片段全長約28分鐘。

醫護人員有定時監察男病人的狀況 無發現異常情況

北區醫院發言人指出，該名62歲男病人6月25日由警員押送下到急症室求醫，但因病人當時情緒不穩及表現激動，並影響到急症室其他病人，醫護人員轉送病人到「紊亂病人休息室」接受治療及觀察，期間繼續由警員看守。

期間，醫護人員有定時到休息室監察男病人的狀況，並無發現異常情況。男病人在26日的上午9時多轉往觀察病房繼續接受治療，至當日下午5時多出院。

+ 5 + 4 + 3

至27日，北區醫院接獲議員查詢，指該病人向其反映26日在本院「紊亂病人休息室」留院期間曾遭警方不恰當對待。

北區醫院於7月4日接獲議員轉介該病人索取於「紊亂病人休息室」留醫期間閉路電視影像複本的申請，院方按個人資料﹙私隱﹚條例及醫管局相關實務守則規定處理，並於8月12日向申請人提供有關資料。

院方指，經病人代表即議員辦事處詢問是否需要報警處理，對方表示並無需要，而病人留院期間，並無向醫護人員及院方提出任何投訴。院方表示，會配合警方有關調查工作。