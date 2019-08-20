裝修工涉非禮女友10歲女兒　無穿內褲與母女同床　捉女童手摸下體

裝修工人在女友寓所過夜，與女友及其10歲女兒同床而睡，期間裝修工涉多次捉女童的手放入褲，她發現被告並無穿內褲，其手亦碰到其下體。裝修工否認三項非禮罪，案件今（20日）於九龍城法院開審。庭上播放的女童與警方會面的錄影，女童指首次被迫觸摸私人部位的次日清晨，被告又對她說起男女交歡之事，又抬起身作示範，更脫褲問女童要否「舔雪條」，並再次非禮。

38歲姓葉的被告在九龍城法院否認3項非禮其女友女兒的罪名。(資料圖片)

被告姓葉，38歲，任裝修工人。他否認於2017年3月至8月期間，於將軍澳一單位內三度非禮當時年約10歲的女童X。

被告到家會同床而睡

控辯雙方承認的事實指，X的母親與被告在2016年初相識不久便成為情侶。被告案發時段偶爾會去女方家中過夜，3人同床而睡。社工同年9月與X會面得知此事，報警揭發。

被告捉女童手握其下體

庭上播出X同月與警方會面的錄影，她稱與被告認識沒多久，母親便讓他留宿，又吩咐她以「爸爸」稱呼對方。X稱她當時俯臥兩人中間，因喝了咖啡而未入睡，左手放在被告的肚上。半裸的被告突然捉住她的手，「一步一步咁擺落(被告)私人部位」，又揭開面褲用事主的手握被告的下體。

女童指被告沒穿內褲

因被告沒穿內褲，X感到碰到陰毛及陽具，她亦指看到被告拉開面褲的動作。X謂，被告5至10分鐘後拿開她的手，她覺得很噁心，並說：「隻手唔想掂到張床。」

問女童要否親其下體

次日早上約6時，X母在廁所期間，被告在床上對X說起交歡之事，兼抬起下身示範。他將褲脫至膝下，問X要不要親其私處，「當好似雪條咁」。X拒絕後，被告把她的手摸向勃起的下體數分鐘。

X續道，當晚睡覺時她故意仰臥，以確認被告昨晚是否用她的手觸被告陽具。她暗中觀察，看到被告再次以同樣方式猥褻她。

聆訊午續。

案件編號：KCCC821/2019