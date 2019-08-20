退休漢26年前摸女兒胸　警誡下自認非禮5次無10次　定罪囚18月5周

退休漢涉於26年前以檢查身體為由，藉詞六度摸其長女的胸部，而長女期間只有10至13歲，長女啞忍多年，直至父親前年與家人出現糾紛時，長女才報警揭發。退休漢早前就6項非禮罪受審，雖然長女不願出庭作供，但控方依賴被告在警誡下的招認繼續檢控，他最終被裁定全部控罪罪成，今（20日）被囚18個月5星期。

警誡下曾認「五次咋喎」

現年66歲的退休漢，被控6項非禮罪，指他在1993年6月至1994年3月期間，在住所6次非禮女兒X。

現已約35歲的女事主，並沒有出庭指證其父，控方被告警誡供詞等繼續檢控，直指被告的妻子亦早知道被告非禮女兒，而被告被捕後曾在警誡下作供，被問到他有否非禮女兒一事時，被告曾回應說：「五次咋喎，冇十次咁多。」

官斥被告違返誠信

被告早前自辯時否認說法，又指他與女兒一直有積怨而遭誣告，惟法官仍根據控證據，裁定被告所有控罪罪成。

法官判刑時引述案例指，法庭需要保護兒童，保障他們免受性侵，故有關性侵兒童的案件需要判處阻嚇性刑罰。法官認為被告作為女事主X的父親，嚴重違反誠信，但考慮到被告獲幼女及妻子支持，未來或可修補與家人的關係，酌情減刑2個月。

案件編號：DCCC1068/2018