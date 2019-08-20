【逃犯條例】3男女涉禁固疑拍照女子　控方申禁令阻公開事主資料

反修訂《逃犯條例》引發多次遊行，其中於上月7日的九龍區遊行後，有女子稱在旺角被人誤當為警員在現場拍照，遭市民包圍，混亂間又疑被抓胸。兩男一女事後被捕，並控以非法囚禁罪，男子另被控非禮罪，案件今（20日）在九龍城法院再訊，3人繼續毋須答辯。控方向申請，禁止傳媒披露事主的年紀和職業等。裁判官把案件押後至10月3日，處理控方的這項申請，而3名被告的案件，則押後至11月7日再訊。

3名被告依次為報稱廚師的黃子隆（31歲）、報稱學生的吳睿哲（23歲）及報稱教師的蘇瑋善。控罪指，他們於本年7月7日在旺角山東街與西洋菜街交界非法囚禁事主X。而黃亦涉在同日同地非禮X事主。

控方指申請出於公眾利益

控方庭上指，考慮事主和公眾的利益，而向法庭申請命令，禁止被告、其代表律師和傳媒披露可識別事主身份的資料，包括其名字、年紀、地址和職業。

辯方法例已禁止發佈性罪行事主

3名的代表大律師均表示，反對該申請。其中首被告的代表大律師指，現時的法例已列明不可發佈性罪行事主的資料。

而裁判官把案件押後至10月3日，處理控方的申請，而3名被告不用親身出席該次聆訊。此外，裁判官另把案件排期至11月7日再訊。

案件編號：KCCC1905/2019