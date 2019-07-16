【九龍區大遊行】三男女涉包圍山東街拍照女子被控　案押後訊

7月7日反修訂《逃犯條例》九龍區大遊行當日，有女子在旺角疑被誤認為警員，遭市民包圍，要求她交出電話，混亂間又涉被抓胸非禮，警方事後拘捕3人，3人均被控非法囚禁他人罪，其中1男子另被控非禮罪，案件今（16日）在九龍城裁判法院提堂，暫時毋須答辯，以待警方作進一步調查，包括科學鑑證，找尋目擊證人及搜捕在逃人士，三人獲准保釋，案件押後至8月20日再訊。

反修訂《逃犯條例》示威者於2019年7月7日星期日舉行「九龍區大遊行」，示威者事後轉至旺角一帶，警方亦有採清場行動。（資料圖片）

3名被告依次為報稱廚師的黃子隆（31歲）、報稱學生的吳睿哲（23歲）及報稱教師的蘇瑋善。控罪指，三人於本年7月7日在旺角山東街與西洋菜街交界非法囚禁X，對她造成不利，並違反其意願而將她禁錮，而黃則另被指在同日同地非禮X。

控方需時尋找目擊證人

控方申請押後案件至8月20日，以待警方進一步調查，包括進行科學鑑證搜查接觸的證據、尋找目擊證人及搜捕在逃人士。三名被告分別獲准以5000元及10000元保釋，期間不得接觸證人、每周要到警署報到1次、不得離開香港等，但蘇可於7月19日至23日離港為校方帶隊到清遠進行暑期活動，案件押後至8月20日再提訊。

據了解，30歲女事主X並非警員，當時只是在旺角「行街」，欲拍片傳予友人，但突然遭多人包圍，遭誤認為警員，包圍她的市民要交她交出電話，而期間遭首被告抓胸，後來向警方防線逃走，翌日就事件報警，後來到醫院求醫，女事主前額、手部有瘀傷，但即日已可以出院。

案件編號：KCCC1905/2019