瑞銀香港前副董事收賄罪成　法官下令六個月內充公146萬元賄款

42歲瑞士銀行香港分行（瑞銀香港）前副董事涂冰，從一名銀行客戶收受共約146萬元賄款，被廉政公署起訴並被裁定罪名成立，法官今日（20日）下令充公有關賄款，並限定在六個月內支付有關款項。法官命令，若涂冰未能遵循充公令，將須加監30個月。

瑞銀香港前副董事涂冰從一名銀行客戶收受共約146萬元賄款，被廉政公署起訴後並被裁定罪名成立。（資料圖片）

涂冰於2017年10月27日在區域法院經審訊後被裁定一項串謀使代理人接受利益罪名成立，違反《防止賄賂條例》第9（1）（a）條及《刑事罪行條例》第159A條。同年，她於11月16日被判入獄三年半。控方於判刑前根據《有組織及嚴重罪行條例》第八條向法庭申請法令，充公涂冰收取的賄款，惟充公令的法庭程序曾經押後，以待涂冰就其定罪的上訴程序完成。在有關上訴程序完結後，法庭恢復處理有關充公令的申請。法官林嘉欣今日根據有關申請批出法令，充公賄款共約146萬元，並限定涂冰六個月內以支付有關款項。

案情透露，涂冰於案發時是瑞銀香港全球財富管理及商業銀行業務副董事，負責管理客戶的投資組合，在2007年5月游說瑞銀香港一名客戶投資香港股票。該客戶是一名居於深圳的內地人士。涂冰有次在深圳一間酒店與該客戶見面時，告訴對方根據行規需要支付從其投資所賺取實際利潤的20%款額予他。該客戶明白該20%款額為「手續及情報費」，並答應其要求。

涂冰於2007年6月及7月期間向該客戶發出兩封電郵，當中連同買賣摘要，詳述其股票買賣賺取逾309萬元利潤。有關摘要的末端附註顯示「百分之二十」或逾61萬8千元。案情透露，涂冰提醒該客戶有關「手續及情報費」後，對方簽署一張銀碼逾61萬的空白支票交給涂冰。該支票後來被存入涂冰弟弟的銀行戶口。

在9月，涂冰向該客戶發出另外兩封電郵，當中連同買賣摘要，詳述其股票買賣賺取另一筆約425萬元利潤。雖然涂冰沒有在買賣摘要註明「百分之二十」，但該客戶明白他要向涂冰支付約85萬元。該客戶於一個月後在深圳一間酒店與涂冰見面，並把一張寫有上述款額的空白支票交給涂冰。該支票後來被存入涂冰弟弟的銀行戶口。案情透露，2007年12月有兩筆分別為100萬元及40萬元的款項，由涂冰弟弟的銀行戶口轉賬至涂冰的銀行戶口。