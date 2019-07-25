【元朗黑夜】民陣工黨到廉署報案　舉報警方公職人員行為失當

周日(7月21日)元朗發生白衣人無差別襲擊市民，警方被質疑未有及時派人到現場阻止襲擊，有縱容疑是三合會成員行兇之嫌，引起社會各界批評。 民陣副召集人陳皓桓及工黨主席郭永健今午(25日)到廉署總部，就此案舉報警務處處長盧偉聰、八鄉分區指揮官李漢民及元朗分區指揮官葉劍影等人，涉嫌公職人員行為失當及貪污。兩人並帶同當日傳媒拍攝及報導的新聞片段向廉政公署報案。

民陣副召集人陳皓桓，帶同當日傳媒的新聞報導到廉政公署報案。(劉錦華攝)

民陣舉報多名指揮官公職人員行為失當罪及貪污罪

民陣副召集人陳皓桓表示，今日到廉署是要舉報警務處處長盧偉聰、元朗分區指揮官葉劍影、新界北總區指揮官郭蔭庸、署理鐵路區指揮官黃浩瀚等人，公職人員行為失當罪及貪污罪。

陳皓桓續指，當日有警務人員向施襲的白衣人展示友好，當區區議員亦一早向警民關係科通報有可能出現襲擊事件，但警方依然未有派人部署，加上市民當日多番撥打報案熱線，但未有警員接聽，甚至有警員以惡劣態度對待報案市民，甚至有兩名警員到場後轉身離去。他認為，警方上述行為涉嫌觸犯公職人員行為失當罪，因此到廉署報案。

他批評警方「任由市民受襲，未有保障市民生命安全」，而警方亦未有合理解釋為何不執行他們的職務。

另外，陳皓桓斥警方當日未有及時到達現場，其後亦沒有作出拘捕或截查涉嫌施襲的白衣人，質疑警方與三合會成員背後可能有貪污的關係，因此要求廉署徹底徹查元朗事件。

工黨主席郭永健連同兩名工黨成員，到廉署舉報八鄉分區指揮官李漢民，涉嫌公職行為人員失當罪。(劉錦華攝)

工黨舉報八鄉分區指揮官李漢民

工黨主席郭永健亦連同兩名工黨成員，到廉署舉報八鄉分區指揮官李漢民，涉嫌公職行為人員失當罪。郭永健稱，當日警方一早已經收到市民通報有白衣人聚集，但警方卻在襲擊開始後半小時才出現，李漢民並聲稱「睇唔到錶」 而未有及時抵達現場，其後亦被傳媒拍攝到，他向涉嫌施襲的白衣人拍膊頭，郭永健質問：「為何(李)要向白衣人展示友好？」

郭永健續批評，李漢民未有履行其職責，有損警隊形象，其後更高呼「警黑合作可恥」等口號，並帶同相關的新聞片段及報道到廉政公署內報案。