【元朗黑夜】消息：廉署主動調查　有無警員涉公職人員行為失當

7月21日元朗發生白衣人無差別攻擊市民事件，警方被指接獲消息後無部署，更於市民在西鐵站遇襲報警後39分鐘才到現場。《香港01》接獲消息指，廉政公署正主動調查，有無警務人員涉及公職人員行為失當。據了解，廉政公署今日（30日）聯絡西鐵站附近的商戶，索取閉路電視片段調查。

消息指廉政公署正主動調查元朗黑夜事件，有無警員涉及公職人員行為失當，包括向商舖索取閉路電視片段。（梁煥敏攝）

警方接報後39分鐘才到場西鐵站

7月21日晩，元朗發生白衣人無差別襲擊市民事件，有市民在傍晚就遭到白衣人用藤條襲擊，到晚上白衣人更在西鐵站內外無差別攻擊市民。白衣人會出動的消息，早於事發一周前就已流傳，事發當日，白衣人「整裝待發」的相片在傍晚時段已在網上廣泛流傳。傍晚已經有市民在西鐵站遇襲，到10時許白衣人更在西鐵站內外無差別攻擊，但警方在接報後39分鐘才到場，逗留半小時後離開，之後更發生第二輪襲擊，多人流血受傷。

警方的處理手法備受爭議，包括早接獲情報但無部署，最初兩名警員到場後看到白衣人襲擊途人後掉頭走，第一輪收隊後無人制止第二輪襲擊。到22日凌晨，大批傳媒到場拍攝到白衣人手持鐵通、藤條等武器在南邊圍村口聚集，但警方到場調查後，見記者時表明「看不到有人持有攻擊性武器」，令公眾譁然。

廉署聯絡商戶 索取閉路電視

香港電台節目《鏗鏘集》周一（29日）播出「元朗黑夜」特輯，播出閉路電視片段，揭發白衣人在傍晚6時多就開始聚集，在9時半有警察巡邏車經過，但警員無下車調查。

消息指，廉政公署正主動調查元朗事件，有無警員涉嫌公職人員行為失當，廉署的行動包括到元朗的商舖，索取閉路電視影片。有商舖對《香港01》記者確認，有廉署人員接觸他。

廉署：接獲市民投訴元朗襲擊事件 不評論個案

就有關廉署會否主動調查、案件進展如何等，廉署回覆表示：「就元朗襲擊事件，廉署已接獲市民投訴，會依法嚴肅跟進相關投訴。」



而廉署今日有否在元朗採取行動，廉署表示：「根據政策，廉署一般不會評論個別事件。」

普通法罪行 最高判七年

公職人員行為失當罪，是一項普通法罪行，指公職人員在執行公職的過程中，或在與其公職有關的情況下，故意作出失當或不恰當的行為，而未能提供合理解釋或理由。

根據公務員事務局的《公職人員行為失當罪小冊子》，被裁定干犯公職人員行為失當罪的公職人員，依據《刑事訴訟程序條例》，最高可被判處監禁七年及罰款。

接受免費性服務的高級警司冼錦華，就是這條罪行罪成，判監三年。前特首曾蔭權，亦因為一項公職人員行為失當罪而被判監，最後在終審終極上訴得直，獲撤銷定罪和判刑。

▼7.21元朗黑夜▼