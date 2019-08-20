內地漢稱「唔妥美國佬」　領事館噴至「中國必」已被捕　囚4星期

內地漢聲稱因「我唔妥美國佬」，故在內地購買噴漆，到駐港美國領事館大閘噴上「中國必勝」字句，但尚未噴完「勝」字已遭保安截停。內地漢今（20日）於東區裁判法院承認刑事損壞罪，被判即時監禁4周。裁判官指，即使他對美國有所不滿，也不能成為犯案的藉口，毀壞閘門的行為不能接受。

被告秦鏡鈞（37歲）被控於本年8月18日損毀美國領事館大閘。被告認罪後，控方要求被告賠償4500元損失，被告表明不願賠償，但由於控方亦無法提供任何相關單據，故裁判官著事主可經民事途徑進行索償。

聲稱一時衝動犯案

辯方求情指，被告於本年8月18日以旅客身分到港，一時衝動才犯下案件，望法庭可考慮他坦白認罪、有悔意，予以輕判，他亦不會重犯。裁判官指，被告到港當日即犯案，即使他對美國有所不滿，也不能成為犯案的藉口，毀壞閘門的行為不能接受。

未噴完「勝」字已被捕

案情指，美國領事館保安於本年8月18日當值時，發現被告手持兩枝噴漆向美國領事館閘門噴油，於是上前截停被告。被告在警誡下承認「我唔妥美國佬，所以我搵油漆噴美國佬」。他在進一步警誡下承認自己由內地來港，因認為美國與近日香港的抗議事件有關，故在閘門噴上「中國必勝」，以表示對美國的不滿，但他還未噴完「勝」字已遭保安截停。他亦承認噴漆在內地購買，又指自己並非受任何人指使。

案件編號：ESCC1692/2019