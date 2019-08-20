【逃犯條例】譚文豪辭去國泰職位　即時生效

公民黨立法會議員譚文豪宣布，已經向服務近20年的國泰航空（0293）提交辭呈，即時生效。 國泰航空發言人向《香港01》確認，譚文豪不再是公司員工。

譚文豪指出，自從2016年選舉開始，已經屢屢有人以他的職業大做文章。他舉例，謝偉俊在選舉論壇指控他在「特首行李門」中只譴責梁振英而放過航空公司。又指出日前他指出「添美道熄燈」事件，前特首梁振英轉發時也上崗上線，只寫一句「我問大家：譚文豪是哪家航空公司的機師？」，可謂只問政見不問是非。

譚文豪表示，今次中國民航局將手伸到香港，向本地航空公司直接施壓，認為是一場白色恐怖，由前線員工到集團CEO都因為這一場政治審判而被辭職。因此他決定放棄這份曾經熱愛的工作，目的亦是為了保護這間立足於香港70多年的航空公司不再遭受無理攻擊，同時希望這場航空界政治風暴能夠終止。

譚文豪在facebook公布辭職的決定，他在1999年被Cadet Pilot programme取錄。（譚文豪facebook）

1999年被取錄 2001年首次飛香港

譚文豪表示，他在1999年被Cadet Pilot programme取錄到澳洲受訓，2001年第一次正式在香港飛行，及後加入工會，作為首批華人執委爭取華人機師同工同酬。

他又指出，作為一個熱愛飛行、熱愛自由的人而言，過去20年的一切全是最美好的回憶，也必須感謝這間一手一腳栽培我成為「今日的譚文豪」的公司。

譚文豪在facebook帖文，感謝合作過的每一位專業又善良的同事，表示能與他們並肩作戰是最好的經歷。