【逃犯條例】「佔旺女村長」被控惡意傷害付國豪　被拒保釋押後訊

近月全港各區均有不同的反修訂《逃犯條例》遊行，其中「佔旺女村長」畢慧芬被捕，被指在上周的機場集會抗議中，用索帶綑綁《環球時報》記者付國豪，被控非法囚禁他人、非法集結、傷人共3罪，今（20日）在東區裁判法院提堂，畢的案件押後至10月28日再提訊，畢亦被拒保釋。 此外，一名保安員涉於上月14日在沙田遊行後，於新城市廣場襲擊便衣警，控非法集結及傷人共3罪，今亦同於東區法院提堂，保安員准保釋至9月16日再提訊。

畢慧芬被控3罪10月再訊

女被告畢慧芬（23歲），報稱無業，她由警車押送到法庭，她在車上不斷與車外拍攝的攝影記者揮手。

畢被控於8月13至14日期間在香港國際機場與其他不知名人士，非法囚禁及惡意傷害付國豪，亦在同日同地參與非法集結，裁判官指畢慧芬在另案擔保期間犯案，又違反另案的宵禁令，拒批准她的保釋，其案件押後至10月28日等候警方進一步調查，期間還押。

2019年7月14日的沙田遊行後，沙田新城市廣場亦發生民衝突事件。(資料圖片)

保安員涉沙田集結案下月訊

涉在沙田遊行後襲便衣警的被告龔志遠（49歲），報稱保安員，他被控於本年7月14日在沙田新城市廣場兩鋪外參與非法集結，兼惡意傷害男子郭兆恒。龔獲准以3000元保釋，期間不得離港，每周要到警署報到，遵守宵禁令及禁足沙田新城市廣場，其案件押後至9月16日，等候警方作進一步調查。

案件編號：ESCC1963-1964/2019