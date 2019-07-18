【沙田遊行】新地指顧及同時間多人進出商場　提早撤走展覽免阻礙

7月14日沙田遊行後，警方與示威者在新城市廣場爆發警民衝突。網上流傳影片顯示，當晚有兩名商場職員為防暴警察帶路，被質疑是「引清兵入關」。時隔三日，商場業主新鴻基地產終在昨日（17日）見記者回應事件，強調無報警、無員工帶警察進場。 新地旗下、負責管理新城市廣場的啟勝管理服務有限公司董事總經理陳錦輝，今早（18日）接受商台《在晴朗的一天出發》訪問時表示，根據過往經驗，相信當日集會後會有大批人士同一時間經商場離開，相比平時的促銷活動人流情況不同，故事前撤走展覽品、垃圾桶等物品。

啓勝董事總經理陳錦輝交代7月14日晚沙田新城市廣場事件。（李澤彤攝）

對於網上有市民質疑，新城市廣場在周日遊行前撤走展覽品，及場內大批垃圾桶等。陳錦輝解釋，根據過往經驗，知悉當日遊行路線會經過商場到港鐵站，及晚上在百步梯有放映會，認為人多擠逼，故撤走展品，「相信有任何障礙物都會造成危險。」其後主持追問，商場周末人流眾多及定期舉行促銷會，為何未有類似撤走展品。陳錦輝表示，「 一般活動人流不是同一時間進入或離開（商場），但集會散場後是全部一起走，比起周末、購物活動不同。」

另有網民批評當晚有商場職員封閉通往巴士站出口位。陳錦輝表示，沒有安排職員或要求職員阻攔市民離開，亦沒有配合警方做圍捕，「職員收到警方通知，稱下邊的巴士站已關閉，讓職員告訴顧客從其他通道離開，後來管理層知悉，已叫職員離開那個位置，讓市民可以選擇其他方式離開，大概數分鐘時間。」

冀日後警方可預先知會商場

新地傳訊總監廖國偉則指，事前不知道警方會進場，而前線同事一直按照指引工作，亦知悉地契條款。

他又希望，在日後大型集會路線涉及商場，警方可預先通知商場，以便按當時情況部署，疏導顧客、商戶等。此外，商場現正根據法庭頒出的搜查令，整理資料以配合警方調查。

▼7.14沙田警民衝突▼