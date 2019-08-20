【逃犯條例】學界擬9月罷課　公大表明不贊成　四校稱不處分

反修例示威浪潮持續超過兩個月，大專學界正醞釀9月罷課。樹仁大學副校監胡懷中昨日致函師生，重申「同學罷課，我們不能罷教」的立場，亦強調不會懲罰因罷課缺席的學生。《香港01》向其餘11間大專院校查詢，惟獨公開大學表明不贊成罷課，至於城大、科大、東華學院及恆大均表示，不會就罷課學生作出處分，或會酌情處理出席課堂事宜。港大指，會實際情況再作回應，浸大則未有回覆。

樹仁副校監胡懷中認為，暴力從來不是解決問題的方法，不贊同任何群體、大小程度、不同形式的暴力行為。（資料圖片）

大專學界正醞釀9月罷課，要求政府回應民間就反修例的訴求。樹仁大學副校監胡懷中昨日致函師生，重申「同學罷課，我們不能罷教」的立場，亦強調不會懲罰因罷課缺席的學生。

《香港01》向11間大專院校查詢就師生罷課的立場、安排及會否作出懲處等。港大指，會實際情況再作回應，浸大則未有回覆。12間大專院校中，公開大學表明不贊成罷課，倘有罷課，會致力確保大學教學及行政工作如常運作，以免學生學習受到影響。公大續指，各院系處理師生缺課有既定做法。

城大、科大、東華及恆大不處分罷課學生

城大、科大、東華學院及恆大均表示，不會就罷課學生作出處分，或會酌情處理出席課堂事宜。科大指，為了讓所有同學都能繼續學習，將維持正常教學活動，因應個別課堂要求，教授會以一貫做法處理學生缺課。科大及城大均指，教師亦可自行決定或按情況決定補考安排。

東華學院稱，一向堅守政府中立原則，但尊重學生選擇罷課的自由，如無違反學院守則，將不會就罷課作出處分。東華指，授課是教師的職責，學院期望教職員緊守崗位，如常授課。恆大則指，校方按既定有關政策，已安排之課堂將如常運作；個別教師可酌情處理學生出席課堂事宜或作出相應安排。

至於教大、理大、嶺大及中大，則未有具體表示如何處理罷課師生，僅稱會按既定程序安排，亦會確保院校運作如常。