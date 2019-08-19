【逃犯條例】樹仁大學副校監胡懷中覆學生　指學生罷課不會受懲

香港樹仁大學學生會上周三（14日）致函校監兼校長胡鴻烈、副校監胡懷中及胡耀蘇，希望校方能與學生及校友，就近日引起社會爭議的事件公開對話。胡懷中今日（19日）向學生及教職員發「仝人書」，指如有罪案發生或在緊急情況下，學生或老師報警求助，經校方查證，警方可進入校園依法執法，稱相關做法是「校方長期政策」。 胡懷中又表示，得知學生會有意號召同學罷課，校方的立場是「同學罷課，我們不罷教」，學生不會因缺席課堂而受懲罰。

樹仁副校監胡懷中認為，暴力從來不是解決問題的方法，不贊同任何群體、大小程度、不同形式的暴力行為。（資料圖片）

胡懷中在「仝人書」中表示，無數青年人以和平方式表達訴求，其熱情感動人心。但他強調，暴力從來不是解決問題的方法，不贊同任何群體、大小程度、不同形式的暴力行為；而現時社會出現令人震驚的暴力行為，他強烈呼籲，學生不要把自己置身於暴力之中。

有學生、教師報警 警方可入內執法

胡懷中指，校方已成立由管理層組成的危機小組，若有學生於社會運動中遇到問題，由法商系老師組成的團隊將提供協助，依法保障學生的法律權利。他隨後強調，校園秩序由校方保安同事負責，如有罪案發生或在緊急情況下有學生或老師報警求助，經校方查證，警方可進入校園依法執法，「這是校方長期政策，從來都是如此。」

胡懷中指得知學生會有意號召罷課，而校方的立場是：「同學罷課，我們不罷教。同學不會因為缺席課堂而受到懲罰，而我們的老師，將會繼續授課。」他又回應學生會的公開對話訴求，他稱與學生保持溝通是校方很樂意做的工作，但他目前不在香港，學生事務處將與學生面談，交流聆聽意見。