【逃犯條例】學界醞釀9月罷課　楊潤雄：不應用學生壯大聲勢

反修例風波持續超過兩個月，中學界醞釀9月開學後發起罷課，教育局局長楊潤雄上周會見中小學議會及校長會等商討對策。教育局今日下午5時召開記者會，交代支援學校迎接新學年的準備工作。 教育局稱今日已向全港中小學發表一份「作好準備迎接新學年」的附錄，重申教育局堅決反對任何形式的罷課，相信教師會以教育學生為首要職責，而討論社會時事屬正常。楊潤雄說：「任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地，更不應煽動或鼓動尚未完成中小學教育的學生，在具爭議及正在發展的政治事件上表態或參與有關行動，亦不應以學生的參與作為壯大聲勢、施壓的手段，影響他們的正常學習。」

教育局局長楊潤雄（中）就學界醞釀9月罷課，交代支援學校工作。（鄧穎琳攝）

開學日搞公眾集會 召開逢周一罷課

「中學生罷課籌備平台」上周五公布中學生開學罷課意願調查，結果顯示，接近2萬名受訪學生中，有近9成受訪者支持罷課，以爭取政府回應民間對反修例運動的五大訴求，當中有近半表明將參與罷課。平台決定於9月2日開學日發動罷課及公眾集會，亦號召開學後每逢周一罷課，以作無限期罷課。

因應有團體號召學生在新學年罷課，教育局指，學校須先作好準備，包括在開學前或學期初掌握影響正常學習的活動（如罷課）及表達意見方式的具體情況，並先與教師、家長、校友等相關人士解釋學校立場，請他們配合和接受，以免出現爭議時才處理。

教育局局長楊潤雄在記者會上表示，罷課不但影響學校的正常運作和剝奪學生的正常學習機會，甚至會牽動情緒，衍生壓力破壞校園和諧，教育局誠摯希望學校緊守這立場任何人士。

教育局亦提醒，學校應預先檢視及更新校本應急計劃，包括萬一有學生或教職員受傷或參與懷疑違法活動，學校的應變計劃應包括如何支援該學生的學習，或評估該教職員繼續履行職務的能力及合適性，並應安排發言人、草擬回應口徑、釐訂通報及支援機制等，應急計劃中應包括應以學生與教職員安全為首要考慮。若遇有特殊情況（例如交通嚴重擠塞）而令學生遲到，學校應酌情彈性處理。

附錄亦提到，近月的社會紛爭和衝突事件或會影響學生及教師的情緒，教師應梳理自己思緒，並中立客觀、不同角度分析事件，學生可通過不同安排加強學生學習動機、訓練學生正向及多角度思考和解難能力，增強他們的抗逆力。

楊潤雄：不應將未成年學生捲入風波

楊潤雄表示，局方今日向中小學發函件，就新學年校本管理、學生輔導及處理罷課訴求等提供指引。他指，局方堅決反對任何形式的罷課，任何人士不應利用學校作為表達政治訴求的場地，「唔應將未成年無辜的學生捲入風波」，亦不應以學生的參與作為「壯大聲勢」、「施壓」的手段，罷課不論是一日或每周一日，都會衝擊學生情緒及課堂。至於教師與同學在校園討論反修例議題時，他建議教師應提供多角度討論，以和平、理性及合法方式表達。另外局方亦關注學生會否因家長不同職業而受到欺凌，如有發現，學校應及時阻止，朋輩要融洽相處。

指若有人有心搞事 開學交通亂上加亂

過往反修例示威不時出現堵路情況，被問到學校應如何處理，以及何時需要停課。楊指，要視乎個別情況考慮，他指每年開學日交通情況均會相對緊張，「如果再有人有心搞事，會令交通更混亂」，屆時會令學校及家長有壓力。他指，新學年首幾天，若學生不能準時上課，相信校方可彈性處理。他指，每校地區不同，若該區發生混亂情況而不適合上課，屆時需要作出決定，但暫時未需要全港停課。

預告會向校長了解罷課人數

被問到教育局是否掌握罷課數字，楊潤雄指，目前無學生參與活動的數字。他指，局方在平常日子都「會去學校關心吓」，相信開學後局方人員會打電話予校長了解情況，以便提供支援。他又指，6月時學界發起罷課行動，當時局方亦有相關做法。

對於罷課不罷教，楊指學校是提供整套教育課程，每年級有一個學習及科目規劃，罷課不罷教有不同說法，但學校要確保不會影響學生正常上課的機會，或偏離整體課程的規劃，以致令學生及課程有損失，學校則需要處理。