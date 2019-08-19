【逃犯條例】記協發現假記者證　警暫列求警調查處理

香港記者協會指出，於8月4日在示威現場發現一張《澳門論壇日報》（Jornal Tribuna de Macau) ）記者證，惟該報主編回覆指該證並非由其機構發出，亦未有僱用持證人。 記協說，今日（19日）已於到灣仔警察總部報警，並交出該可疑證件。記協要求警方嚴肅跟進及處理，又呼籲各新聞工作者應小心保管工作證件，以免被不法份子利用。 警方發言人指，案件列作「求警調查」，由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進。

8月4日全港多處有示威行動，記協稱有會員在當日拾到兩張記者證。（資料圖片）

記協指出，日前接到會員求助，稱8月4日示威現場採訪期間拾獲一個皮夾，內有兩張記者證，分別顯示持證人為《澳門論壇日報》，以及一家本港中文報章之僱員。

兩張記者證同屬一人 惟髮型、名字不一

記協說，兩張證均有照片及職員編號，雖然同屬一人，但相中人髮型不一，持有人的名字亦有異，其中《澳門論壇日報》的證件所顯示的英文拼音，與該中文報章證件所載的持證人中文名字不符。

因此，記協電郵《澳門論壇日報》的主編Inês Almeida求證，她表示：「證件上顯示的男子不是亦從來不是澳門論壇日報的僱員。」她指出，該報只會向職員印發卡片，從來未有發出任何記者證，故已向澳門司警求助，但調查未見進展。

記協亦已電郵向該本港中文報章求證，惟截稿前未獲回覆。

警方：列求警調查處理

記協報案後引述報案室警務人員的對話，稱該證件涉嫌偽冒一間非本地的傳媒機構證件，警方未能跟進，加上無資料顯示持證人有意圖使用該涉嫌偽造證件或在沒有合理辯解下管有該證件，故未能立案調查。

警方發言人指，今日(19日)接獲一名女子報案，指其所屬的機構收到郵件，內有懷疑偽冒的記者證，案件列作「求警調查」，由灣仔警區刑事調查隊第九隊跟進。