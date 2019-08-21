【逃犯條例】譚文豪辭任機師　憂國泰失航權遭摧毀　不願連累公司

公民黨立法會議員譚文豪昨日（20日）在社交媒體Facebook宣布，已向服務近20年的國泰航空請辭，即時生效。 譚文豪今早（21日）出席商台節目《在晴朗的一天出發》時表示，辭職是因為不想連累國泰，「當行政總裁（何杲）都請辭時，作為一名員工會思考應如何幫助公司。」他解釋，若國泰失去航權，最終會遭「摧毀」。

譚文豪表示，辭職是因為不想連累國泰，「當行政總裁（何杲）都請辭時，作為一名員工會思考應如何幫助公司。」（資料圖片／李澤彤攝）

讚國泰從未影響自己政治判斷

譚文豪昨日回應指，國泰過去幾星期受到不必要指控，連行政總裁都要辭職，他相信保護公司的方法就是請辭，又引述其2016年參選的說話：「如果有一日我覺得兩者不能夠並存的話，我是會繼續選擇議會這條路。」

被問及離職是遭勸退，還是因為不想連累國泰而請辭？譚文豪今早指是原因是後者。他憶述，2016年時感謝國泰諒解，容許他參選立法會，顯示一間成功企業應有「氣量」，又強調國泰由此至終，從來沒有影響其政治判斷。

譚文豪指，自己一直受國泰用心栽培，但長此下去國泰會被摧毀，「當行政總裁（何杲）都請辭時，作為一名員工會思考應如何幫助公司。」他相信，自己的政治取態北京不會喜歡。

譚文豪在facebook公布辭職決定，離開服務接近20年的國泰航空。（譚文豪facebook）

譚文豪認為，一間機構最好是沒有政治取態、採取中立態度，不會用政治手段干預做生意；但近兩個星期，國泰遭打壓的力度大增，航權對國泰來說十分重要，正如電視台不能失去頻譜，失去航權便會「摧毀」國泰。

「當你愛惜一個地方，有時可能係離去。點解林鄭月娥唔識咁諗？」譚文豪表示，明白警察在修例風波中成為磨心，尤其是他們的子女遭言語欺凌，同時整個公務員團隊都需要付出代價，坊間很多人都因風波辭職，他反問：「點解問責團隊無人需要負責？」