【逃犯條例】譚文豪辭任機師：若不能夠並存　我會繼續議會這條路

以國泰機師身份晉身立法會的公民黨譚文豪，今日（20日）在社交媒體上宣佈，辭去這個跟他18年的飛行身份。 他隨後現身交代請辭原因，指國泰過去幾星期受到不必要指控，連行政總裁都要辭職，他相信保護這間公司的方法就是請辭，亦不希望其他航空界人士再遭受白色恐怖而要離開所愛的航空公司，他沒指明是受公司壓力。 譚文豪又憶述2016年參選的說話，「如果有一日我覺得兩者不能夠並存的話，我是會繼續選擇議會這條路。」

譚文豪憶述2016年參選的說話，「如果有一日我覺得兩者不能夠並存的話，我是會繼續選擇議會這條路。」(李澤彤攝)

飛行生涯暫告一段落，譚文豪直言不捨得，他感謝國泰給他這一班年輕的香港人達成飛行夢想，自己這18年在公司亦經歷很多，「眼白白現在見到一間悉心裁培我們一班年輕人的公司，令我們有飛行的夢想，但看到這樣不善意攻擊，我認為已去到不合比例的程度，而我能夠做的就是辭職保護這間公司」。

譚文豪又指，香港人由6月支撐到現在都沒想過可挨到今時今日，自言身為議員都經常說要站出來發聲，「若有人需要辭職，就由我來啦！」

被多番追問是否受壓而請辭，譚文豪沒承認或否認，指不需要再說明國泰所受的壓力，稱國泰在港植根70年，無論二戰、日本佔領和沙士等香港經歷艱難的時間，國泰都與香港人一齊挨過，沒人想像得到因政治理由導致公司面對這麼大危機，「何時白色恐怖伸延至每一角落，只是時間的問題」。

以機師之名成為九龍東立法會議員，譚文豪憶述參選時亦被人用公司的原因攻擊：「是否一定要看大老闆，一定西環契仔這些人才可出來從政、參政？我認為不是，所有香港市民都可參與任何運動、任何政治，不應受這樣壓迫、迫害，我當時已說過，如果有一日我覺得兩者不能夠並存的話，我是會繼續選擇議會這條路，繼續為香港人發聲，為公義尋求真理。」