【逃犯條例】連串不合作運動　葉劉淑儀：紅隧及港鐵可研申禁制令

反修例風波持續，機場集會釀成衝突，有旅客登機受阻，亦有內地男子被圍堵及以索帶綁手。行會成員、立法會議員葉劉淑儀今（15日）於港台節目《千禧年代》表示，相關行為非常離譜及粗暴，因已與表達意見無關。她強調，表達意見自由非絕對，根據「公民及政治權利國際公約」第19條，示威者有權示威，但亦不得影響他人，期望機場集會可和平散去，「唔駛政府出動更嚴厲法律」。 對於不合作運動持續，她認為除機場外，紅隧、港鐵等公共交通工具或設施亦可考慮申請禁制令，「表達意見，點解要懲罰無辜市民同旅客？」她又指，中央兩度談及「恐怖主義」之説，非等同本港已有恐怖主義，認為是一種警告。

連日來有市民響應機場集會，最終釀成警民衝突。（資料圖片）

她指，香港機場是世界航空樞紐，不容示威者騷擾旅客，又指示威令國際會議、商務旅客卻步，變相「益了深圳機場」。對於中央以「恐怖主義苗頭」形容香港局勢，她說中央官員分別提及相關字眼，但非等同恐怖主義，認為是一種警告。她又指，另一行會成員湯家驊提及可啟用本港已有的緊急條例，禁止部份示威，政府應考慮採用各種手段恢復社會安寧。

被問到恐怖主義的定義？她表示，根據字典，以非法手段，包括利用暴力針對平民，以達政治目的，如劫機、劫船等。她認為，雖然本港未達如此程度，但現時示威已偏離反修例，涉及騷擾旅客、上班市民，以及內地記者，「已經唔係雞蛋撼高牆，而係磚頭碇高牆，好離譜，這些是甚麼行為？」主持人再追問是否已如恐怖主義，她則表明非如此介定，但性質類似。她又提到，示威者搬出「時代革命、光復香港」具政治色彩口號，並與台灣太陽花運動口號相似。