調查指彩明交通交匯處空氣、噪音最嚴重   PM2.5超標3.4倍

香港汽車量近年逐漸攀升，影響空氣質素之餘，亦會產生噪音。有組織調查10個有蓋交通交匯的空氣質素、温度和聲量，並以環保署及世衛的標準作比較。 結果發現，彩明的交通交匯處錄得最嚴重的空氣污染問題，其PM2.5指數達110，超出世衛24小時標準達3.4倍；二氧化碳值達4,459，超逾環保署標準逾3倍；聲量亦高達111.4分貝，可使人耳鳴。另外，鄰近的調景嶺、將軍澳交通交匯處，都錄得較嚴重的空氣污染問題。

調查發現，彩明交通交匯處的空氣及噪音污染最嚴重。（107動力提供圖片)

107動力於今年8月安排調查員，以空氣檢測儀、温度監測儀和分貝測量儀等，量度10個有蓋交通交匯處的空氣、温度和聲量。

根據世衛對PM2.5設的24小時標準，應不多於每立方米25微克；另外環保署對公眾場所二氧化碳亦設下指標，低於1,000ppm為良好級。

調景嶺交通交匯處則錄得第二高的空氣污染問題。（107動力提供圖片)

調查發現，彩明的有蓋交通交匯處錄得最高的空氣污染指數，二氧化碳值最高達4,459，高於環保署標準近3.5倍；PM2.5則為110，超出世衛標準3.4倍。至於聲量，最高錄得111,4分貝，107動力召集人何民傑指，當身處100分貝的地方超過兩分鐘，就會出現耳鳴痛楚，令人感焦慮。

至於調景嶺交通交匯處，錄得第二高的PM2.5值，最高達87；第三則為藍田，達80。根據環保署資料，接觸PM2.5或會引起呼吸道不適、咳嗽或呼吸困難。

音量分面，另有四個地方的分貝超過100，分別為葵青﹙109.8﹚、藍田﹙104.5﹚、九龍塘﹙102.7﹚、調景嶺﹙100.2﹚等。

何民傑建議，政府應更新老化的通風系統。（黃偉倫攝） 何民傑表示，不同階層的市民都會使用交通交匯處，直言：｢如果情況咁地獄，﹙市民﹚係會受苦｣。

何民傑又批評，交通交匯處由多個部門共同負責，無人牽頭解決問題，例如如果交匯處由運輸署管理，通風系統就會由機電署負責，清潔工作則是食環署負責，但當通風系統積滿塵埃時，由於系統由機電署管理，食環署職員不會負責清潔，只會清潔地下，最終要等待機電署的外判商清潔工人才清理。

何民傑建議，政府應更新老化的通風系統，並定時更換或清理隔塵網，紓緩空氣污染問題。另外，政府應就交匯處的環境訂立共同標準，讓各部門遵守。