【國泰空姐追花紅案】公司代表稱虧損43億　合資格員工才獲特惠金

國泰航空5名已退休機艙服務經理，指公司前年未有按慣例發放年終花紅早前入稟勞資審裁處，追討合共17.5萬元。案件今（21日）開審，國泰強調每年會視乎情況決定如何出花紅，而該年公司出現前所未有的43億虧損。退休經理指，國泰沒有通知工會及員工改變約定俗成的做法，她們對花紅有合理期望，並質疑只有內部管理層知悉文件。

國泰的代表稱，公司去年錄得前所未有的43億虧損。(林樂兒攝)

5名原告依次為董煥卿、吳麗芬、何靜儀、姚淑儀及區婉芬，由董代表發言；被告為國泰航空有限公司，由人事部經理何小姐出庭代表。

錄得前所未有的43億虧損

國泰代表在開案陳詞指，原告也同意合約並無訂明會出花紅，公司亦有權隨時改變政策。她續道，國泰主要據經營環境及財政狀況作決定，因2017年出現了前所未有的43億元虧損，故該年沒有年終酬金(year-end payment，包括花紅，只給予部份員工特惠金(ex-gratia payment)，惟原告非合資格的員工。

國泰又引案例，稱此案未有構成「約定俗成」的元素，包括雙方須有共同想法，並強調公司不認同特惠金等同花紅。

入職30年從未不獲發酬金

原告回應指，她們入職逾30年間，公司會以不同名義發放金額，除了2001年外，空中服務員從未試過不獲年終酬金。對於國泰表示每年政策不同，原告指公司的通知電郵中，只附有一貫的酬金政策文件，她們從未看過前年的政策，故對花紅有合理的期望，她們又不滿國泰在沒有知會工會及員工。

認為國泰應一視同仁

審裁官問道，若公司該年沒有利潤應怎辦。原告謂，國泰應一視同仁不予花紅，而非將退休員工剔出受賞對象，差別對待同級職員。

國泰解釋，出於技術問題，原告準備此案時，該電郵連結至一貫的酬金政策文件，但公司當年確有附上當時的政策。

案件編號：LBTC824/2018