國泰兩高層離職《央視》率先披露　專家﹕事件十分不尋常

國泰（0293）近期陷入政治風波，因員工捲入反修例示威的爭議，公司曾遭內地民航局發出重大安全風險警示；今日 （16日）又有管理層人事變動。國泰宣布，行政總裁何杲及顧客及商務總裁盧家培辭任，其職務分別由港機行政總裁鄧健榮、及香港快運行政總裁林紹波接任，由8月19日起生效。 不過，相關人事變動消息是由《央視》率先披露，國泰在逾20分鐘後才發出公告。證券業人士對此有一定意見。

國泰航空（0293）宣布接受行政總裁何杲（圖）辭任，及盧家培辭任顧客及商務總裁職務。（資料圖片）

信誠證券聯席董事張智威認為，由《央視》率先披露事件是十分不尋常，因為管理層變動是公司自己的消息，「究竟係央視話事定國泰話事？」事件令人容易聯想到與政治事件有關，亦讓投資者對國泰企業管治形象有影響。

而這一連串政治事件不知道何時結束，未來會否要辭退更多人，國泰前路可謂比較「難搞」。

張智威指，國泰雖然早前收購香港快運，但也面對着其他廉航的競爭，加上下半年本港市道差，基本業務營運困難，故不太看好公司前景，國泰今日收市價為10.6元，上升2.1%，未來有機會跌至10元以下。

信誠證券聯席董事張智威認為，即使有網民發起支持國泰行動，力量也是有限，始終在商言商，國泰的客運和貨運流量要有改善，業務才有望「翻身」。（張浩維攝）

林嘉麒：行政總裁辭職負責有少許誇張

宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒則指，市場會把是次人事變動與近期內地民航局的壓力串連，不過兩者未必有直接關係。儘管國泰現時面對營運壓力，不過行政總裁為近日事件辭職負責，是有少許誇張，未知當中是否涉及其他原因。而內地民航局昨日表明，國泰機組人員名單符合要求，故投資者無需將事件想得太過負面。

林嘉麒稱國泰目前面對政治不確定因素，例如：機場示威如何影響國泰航班班次、以及香港作為貿易轉口港的角色、部分中資機構限制員工乘坐國泰等，因不少內地客是由香港轉機至歐洲、東南亞等地，故長期將會影響國泰客運和貨運情況。

林嘉麒覺得近日的政治事件有機會漫延至其他行業，但很多商界都是人大或政協，普遍應會撐政府，在他們表態後，相信未來社會上的衝突會減少。（張浩維攝）

難以得知中央有否干預國泰營運

他指目前難以得知中央有否干預國泰營運，不過，一間公司在每個地方的營運，均受當地政府的影響，不能因看到「中國」便把事件放大；而航空業也是較為敏感的行業，昔日曾發生恐怖襲擊及挾持機師事件，若以國家安全為由，也不無道理；另外，早前國泰解僱員工的理由是合理，作為員工，在任何情況下均不應披露客人的私隱。若員工因為行為有違國泰的指引，遭到解僱，也是有其理據。

林嘉麒說投資者可留意國泰未來會否有人事變動開支、公司安全管理的措施，目前公司的不確定因素或令其有回吐風險，未來或有虧損機會，但公司現時市帳率是0.6倍，到了偏低水平，若股價在9元或以下水平，投資者可考慮長線吸納。