【元朗黑夜】鐵路警區可實時觀看港鐵CCTV　警：供控制人流之用

反修訂《逃犯條例》爭議持續，有網民指出鐵路警區接駁整個鐵路系統的閉路電視，質疑警方能擅自取閱所有片段。 警察公共關係科高級警司江永祥今日（21日）出席警方記者會，承認鐵路警區控制中心能夠看到不同車站的閉路電視片段，惟警方只能檢視「實時片段」而非「錄影片段」，且強調有需要時，例如農曆初二煙花匯演港鐵站需作人流管制時，才會實時檢視。

▼7.21元朗黑夜▼

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江永祥解釋，港鐵日常有不同事件，例如刑事案件及列車服務延遲等需由警方處理，故鐵路警區控制中心可實時看到不同車站的閉路電視片段，惟因伺服器歸港鐵所有，故警方未能錄影、亦不能即時翻看錄影片段。

警方又指，港鐵網絡覆蓋超過90個車站，警方有需要時才會檢視相關片段，主要用作人群管理，例如農曆初二煙花匯演時則，會檢視金鐘站及尖沙嘴的人流。而警察總部指揮及控制中心亦需經鐵路警區的安排及協調下，港鐵才會將信號傳送至警察總部。

元朗黑夜事件無向港鐵取CCTV片

至於被問及西鐵元朗站7月21日大批白衣人無差別襲擊市民事件，警方有否向港鐵索取相關片段。江永祥則指，倘涉及刑事調查需索取閉路電視片段以作證據，警方須先向法庭申請手令，而就7.21事件警方不需向港鐵索取片段，從新聞片段、市民報案亦已得悉事件。

警察公共關係科高級警司江永祥今日（21日）下午承認，鐵路警區控制中心能夠看到港鐵多個車站的實時閉路電視片段。（資料圖片）

警察公共關係科高級警司江永祥表示，需要在港鐵站作人流管制才會檢視閉路電視片段，例如農曆初二煙花匯演，便會檢視金鐘站、尖沙嘴的閉路電視。（資料圖片）

對於當晚警方有否調派鐵路警區警員至西鐵元朗站，江永祥稱暫未有資料，據他所知事件由元朗分區處理。