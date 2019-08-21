港鐵營運　澳門輕軌邀傳媒試坐　運基辦：盡力於年底回歸日前通車

由港鐵旗下全資附屬公司營運的澳門輕軌系統氹仔線將於今年年底通車，今日（21日）邀請傳媒試坐輕軌列車。每輛列車共有兩節車廂，並以全自動方式駕駛。澳門運輸基建辦公室主任何蔣祺稱，現時未有確實的通車日期，會盡力於澳門回歸紀念日前通車。

早前澳門立法會議員參觀輕軌氹仔線。（澳門新聞處圖片）

每輛列車共有兩節長12米的車廂，日後可因應乘客的增長，最多增加至四節車廂。由於列車以全自動方式駕駛，乘客可從車頭觀看前列車前方的風景。此外，車內設有控制台連接控制中心，一但出現列車事故可改以人手方式操控車輛。沿途除有多個大型酒店外，亦有經過住宅民居，港鐵於興建時在路軌旁加設隔音屏障，以減低噪音影響。

暫不接受電子貨幣付車費

由於早前澳門政府宣布成立輕軌股份有限公司，負責監察港鐵的營運，澳門運輸基建辦公室主任何蔣祺稱，輕軌通車日期需要配合成立公司的工作，包括商業登記註冊、成立董事會等，會盡力於澳門回歸紀念日、即12月20日前通車。他又稱，暫時未能配合市場上其他電子貨幣支付方式；在輕軌的營運初期，乘客可透過購買單程車票或輕軌儲值卡，用作支付入閘車票。至於其他輕軌線的工程，他稱現時已完成部分前期工程，不過由於將成立輕軌公司，故有關工程將會暫緩。

澳門輕軌系統氹仔線由港鐵負責興建及營運，全長9.3公里，共有11個車站，並以氹仔碼頭為起點、海洋站為終點。氹仔線的工程於2011年正式動工，預計將於今年下半年通車。