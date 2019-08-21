【逃犯條例】機管局炒兩經理級人員　一人疑涉披露集會日機場保安

反對《逃犯條例》修訂風波波及本港航空業，早前大批示威者湧到香港國際機場，導致機場癱瘓兩日。繼國泰航空解僱至少兩名機師，而行政總裁何杲（Rupert Hogg）及另一高層辭職外，機場管理局周一（19日）也解僱兩名經理級人員，據悉其中一人涉及在即時通訊軟件，洩漏機管局在本月13日機場集會當日的機場運作及保安。 機管局本周日（18日）表示正進行內部調查，發言人今日（21日）承認，最近經內部程序後，決定終止聘用兩名員工，不評論涉及人事的個案，沒有交代解僱原因。

早前機場有大型遊行集會行動，逼爆接機大堂。（資料圖片）

機管局周日發警告：內部調查有人不恰當行為

據了解，機管局在周一突然解僱兩名處理機場運作的資深經理級員工，二人分別隸屬市場及交通網絡拓展部、主責陸路客運及項目策劃的助理總經理，以及負責一號客運大樓運作的經理。據《蘋果日報》報道，他們在機管局服務近二十載，工作表現多次受嘉許，報道指有傳二人曾在個別群組發表支持示威者言論。

機管局本周日表示，指網上有報道涉及懷疑機管局人員的即時通訊軟件對話，部分內容似乎是關於早前機場集會的機場運作及保安安排，對此非常關注，故展開內部調查；若證實有人員有不恰當行為，如洩露運作及保安細節，機管局將嚴肅處理，絕不姑息，強調所有機管局僱員需遵守員工守則，不可作出違反守則的行為。

央視新聞在18日早上，於微博新聞平台發佈疑似機管局人員，在社交通訊軟件發放涉及機場集會當日的內部運作及保安安排的截圖。據《香港01》獲悉，其中一名被解僱人員，涉及在社交通訊軟件發放涉及機場集會當日的內部運作及保安安排；另一人則涉及其他事情而被解僱。消息指二人被解僱，與有機管局人員參與罷工無關。