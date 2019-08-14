【機場禁制令】生效後限制進入大樓　機管局籲旅客提早3小時到達

反修例風波持續，市民一連6天發起於機場集會，機管局今日（14日）宣布已取得法庭臨時禁制令，禁止任何人非法或意圖阻礙機場運作。由下午2時起，客運大樓將實施進出管制安排，機場員工以外，旅客需持有24小時內離港機票或登機證等，方可進入客運大樓；亦會於多個位置設立進出檢查點，由警方及機場保安協助。 機管局提醒旅客至少提早3小時到達機場，以預留時間作相關檢查；並提醒其餘公眾人士，包括送機及接機人士如非必要勿前往機場。

執達吏下午約2時在離境層入口將貼禁制令。（李澤彤攝）

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須持機票及護照才可進入離境層

機管局今於機場範圍貼出法庭頒發的禁制令，又實施進出管制安排。機管局指，為維持客運大樓運作暢順及航班升降正常運作，以及保障旅客及機場員工的安全，將於今日下午2時開始，持有將於24小時內離港機票或登機證、以及有效旅遊證件的離境旅客，或持有相關證件的機場員工，方可進入客運大樓範圍，直至另行通知。機管局提醒，旅客請於航班起飛前至少3小時到達機場，以預留時間作相關檢查。

機管局又指，一號及二號客運大樓離港層落客區、機場快線分別前往博覽館及市區的月台、地面運輸中心南面及北面緩坡道、以及連接富豪機場酒店的行人天橋將設立進出檢查點，警方及機場保安人員會在現場協助相關人士進入客運大樓範圍。

機管局人員在禁制令生效後，在離境層入口檢查旅客證件及機票，方准入內。(李澤彤攝)

今日仍有不少市民在機場抵港層集會抗議。(勞敏儀攝)

機管局籲送機及接機人士勿前往機場

機管局提醒離港旅客盡量利用公共交通工具前往機場，其餘公眾人士、包括送機及接機人士如非必要請勿前往機場。

港鐵較早前已宣布，調整機場快線服務，以配合進出管制安排。前往機場及博覽館方向列車，改為每25分鐘一班。機管局指，會與各公共交通服務營辦商協調通知旅客相關進出管制安排，亦會將有關安排通知各業務夥伴及相關持分者。

停車場安排亦有調整，由明日（15日）開始，一號及四號停車場將會關閉。駕駛人士需使用其他停車場。機管局表明，會按運作情況，實施進一步進出管制安排，並會另行通知。